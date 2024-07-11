Hindistan’da bitmeyen düğün! Dünyanın konuştuğu tam 4 ay sürdü

Asya’nın en zengin adamının en küçük oğlunun aylarca süren düğün şenlikleri son aşamasına girerken, Hindistan’da pek çok kişi ‘Bu kadarı da fazla değil mi? sorusunu soruyor.

Kutlamaların, Reliance Industries Başkanı Mukesh Ambani’nin en küçük oğlu Anant Ambani’nin, ilaç devleri Viren ve Shaila Merchant’ın kızı Radhika Merchant ile bu hafta sonu evlenmesiyle doruğa ulaşması bekleniyor.

Düğüne kadar dört ay boyunca görkemli etkinlikler düzenlendi. Tüm göz alıcı kıyafetler, çarpıcı mücevherler, masalsı dekorlar ve Hintli ve küresel yıldızların nadir performansları kamuoyunun büyük ilgisini çekti.

Yazar ve köşe yazarı Shobhaa De, “Bu, kraliyet düğününden başka bir şey değil,” diyor. “Milyarderlerimiz yeni Hint maharajahları. Hissedarları, devasa bir gösterişten daha azını beklemiyor.”

“Hintliler de tıpkı İngilizler gibi ihtişam ve gösterişi her zaman sevmişlerdir” diyor ve ekliyor: “Düğünün ölçeği Ambani zenginliğiyle örtüşüyor.”

Ancak düğün etrafındaki gürültü, halkın hayranlığı kadar öfkesini de çekti. Birçok kişi, on milyonlarca insanın yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve gelir eşitsizliğinin aşırı olduğu bir ülkede sergilenen ihtişamı ve servetin muazzam büyüklüğünü eleştirdi

Hindistan onları yakından takip ediyor

Petrol, telekomünikasyon, kimyasallar, teknoloji, moda ve gıdaya kadar uzanan geniş bir iş imparatorluğuna sahip olan Ambaniler, Hindistan’ın her yerinde bulunmaktadır ve yaşamları kamuoyunun yoğun ilgisinin konusudur.

Ambani’nin kişisel servetinin 115 milyar dolar (90 milyar sterlin) olduğu tahmin ediliyor. 29 yaşındaki Anant, Reliance Industries yönetim kurulunda bir pozisyona sahip.

Ambani’nin, Hintli iş adamı Gautam Adani ile birlikte Başbakan Narendra Modi hükümetine yakın olduğu bildirilirken, muhalefet partileri yetkilileri iki iş dünyasını haksız yere kayırmakla suçluyor. Ancak hem hükümet hem de iş adamları bu suçlamaları reddediyor.

Ambani ailesinin muazzam serveti ve nüfuzu Hindistan’da iyi biliniyor olsa da, ülke dışında pek çok kişi şimdiye kadar onların zenginliğinin boyutunun farkında değildi.

Ancak bu durum, Ambani’nin oğlu için üç günlük bir düğün öncesi partisi düzenlemesiyle Mart ayında değişti.

Mark Zuckerberg ve Bill Gates katıldı

Şenlikler, aynı zamanda Ambani’nin dünyanın en büyüğü olan petrol rafinerisinin de bulunduğu, Gujarat eyaletinin batısındaki ailenin memleketi Jamnagar’da yapıldı. Meta’dan Mark Zuckerberg ve Microsoft’tan Bill Gates dahil olmak üzere yaklaşık 1.200 misafir katıldı.

Parti, özel olarak bu vesileyle inşa edilmiş bir cam evde düzenlenen bir akşam yemeğiyle başladı. Muhteşem yapının, New York City’de üniversite öğrencisiyken Merchant’ın favorisi olan Brooklyn Botanik Bahçesi’nde bulunan kristal Viktorya tarzı bir bina olan Palm House’a benzediği söyleniyor.

Şölenin ardından Rihanna’nın bir performansı geldi ve viral videolar Ambani ailesinin sahnede popstarla dans ettiğini gösterdi. İnsanlar dikkat etmemiş olsa bile, şimdi kesinlikle dikkat ediyorlardı.

Sanatçılar özel olarak çalıştı

Tüm bunlar sırasında, onlarca özel şef, dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş yaklaşık 2.000 çeşit yemeği, lüks çadırlarda konaklayan konuklara servis ederken, özel makyaj sanatçıları ve stilistler de hizmet verdi.

Etkinlikler için 10 sayfalık bir kıyafet yönetmeliği de vardı. Bu kılavuzda, aileye ait bir hayvan barınağına yapılacak ziyaret için “orman ateşi” teması ve ardından görkemli evlerinin geniş arazisinde düzenlenecek Moulin Rouge temalı bir “ev partisi” yer alıyordu.

Gelin adayı, biri 20.000 Swarovski kristaliyle süslenmiş, diğerinin ise yapımının 5.700 saat sürdüğü söylenen iki lehnga (uzun ipek etek) ve aktör Blake Lively’nin 2022 Met Gala’da giydiği Versace elbisenin pembe versiyonu da dahil olmak üzere özel olarak hazırlanmış bir dizi kıyafet giydi.

Damat çoğunlukla Dolce & Gabbana kıyafetleri giydi ve tahmini değeri 1,5 milyon dolar olan bir Richard Mille kol saati taktı. Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın saate bakakaldığı viral bir video Hindistan’da viral oldu.

Gazeteler ve web siteleri, dünyanın dört bir yanından gelen seçkinlerin katıldığı bu göz kamaştırıcı etkinliklerin ihtişamını mükemmel bir şekilde yansıttı. New York Times, “Bu neredeyse 100 yıl sonraki maharajahların zamanı gibiydi,” diye bildirdi.

Hindistan hükümetinin şehrin küçük havaalanını bir gecede uluslararası havaalanı ilan etmesi, personelini genişletmesi ve ailenin hizmetine askeri ve hava kuvvetleri personelini konuşlandırması da tepkilere yol açtı.

Üç gün süren etkinliğin son gecesi, konfeti yağmuru, havai fişekler ve ışık gösterisiyle sona erdi ve bundan sonra olacakların sinyali verildi.

Haziran ayında çift ve misafirleri düğün öncesi kutlamalarını kelimenin tam anlamıyla denizaşırı ülkelere taşıdı. Bollywood’un en iyi yıldızlarının da yer aldığı parti, İtalya’daki Tiren Denizi’nin muhteşem masmavi kıyı şeridi boyunca Fransız Akdeniz’ine doğru lüks bir yolculuğa çıktı.

Yerel halkın şikayetlerine yol açan gece eğlenceleri için Roma, Portofino, Cenova ve Cannes’da mola verdiler.

Kutlamalara bu kez 90’lı yılların genç hitleri The Backstreet Boys, şarkıcı Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli katıldı.

Bu hafta, ailenin memleketi Mumbai’de bir dizi düğün kutlaması Justin Bieber’ın performansıyla başladı.

Gelin ve arkadaşları şarkı söylerken sahnenin kenarında şarkı söylediği bir video 38 milyon kez izlendi. Payetli elbiseler ve sariler giymiş coşkulu kadınları neşeyle yumruklarını havaya kaldırırken gösteriyor. Kalabalık Bieber’ın şu dizesini hiç aksatmıyor: Kendini sevmelisin.

Adele sahne alabilir

Kutlamaların ölçeği, aile için hiçbir şeyin ulaşılmaz olmadığını gösteriyor. Ve Adele’in bu hafta sonu gerçek düğünde sahne alabileceği yönünde spekülasyonlar var – ancak aile ağzını sıkı tutuyor.

Elbette Hindistan, büyük ve gösterişli düğün konseptine yabancı değil; ülke, ABD’den sonra evlilik törenlerine en çok para harcayan ülke.

Shaadi Squad’ın kurucu ortağı Tina Tharwani, son yıllarda düğünlerin toplumsal beklentiler, statü rekabeti ve unutulmaz anlar yaratma arzusuyla yönlendirilen, aşırılığa doğru giden, hayattan büyük etkinliklere dönüştüğüne dair dikkat çekici bir eğilim olduğunu söylüyor.

Son yıllarda pahalı düğünlerin sıkça manşetlere çıktığını görüyoruz, 2016’daki 74 milyon dolarlık bu düğün gibi .

Diğer Ambani çocukları da düğün öncesi görkemli şenlikler yaşadı. Hillary Clinton ve John Kerry, 2018’de Beyoncé’nin bir performans sergilediği Isha Ambani’nin düğün öncesi partisine katılanlar arasındaydı. Bir yıl sonra, Akash Ambani’nin düğün öncesi partisinde Coldplay bir performans sergiledi.

Ancak ölçek açısından bakıldığında bunun tüm düğünlerin anası olduğunu söyleyen Ashwini Arya, 14 ülkede düğün yöneten bir etkinlik yönetim şirketinin sahibi.

“Lojistik, teknoloji, tasarım ve ihtişamın en iyilerini bir araya getiren, sektörün adeta kutsal kitabı.

“En az iki yıllık hazırlıklardan, çok sayıda keşif gezisinden, birçok ülkeden onay ve izinlerden, dünyanın en önemli şahsiyetlerinin güvenliğini ve ulaşımını sağlama lojistiğinden bahsediyorsunuz” diyor.

14 tapınak inşa edildi

Ambaniler bu düğünün kendilerine ne kadara mal olduğunu açıklamadı ancak Arya “zaten 11 milyar ile 13 milyar rupi [132 milyon ila 156 milyon dolar] arasında bir harcama yaptıklarını” tahmin ediyor. Rihanna’nın performansı için 7 milyon dolar (5,5 milyon sterlin) ödendiği söylentisi dolaşırken, Bieber için önerilen rakam 10 milyon dolar.

Hindistan’ın kültürel mirasını sergilemek ve düğüne fon sağlamak için Jamnagar’daki geniş bir kompleks içinde 14 tapınak inşa etmek için de para harcandı. Kutlamaların bir parçası olarak Ambaniler, 50 yoksul çift için toplu bir düğüne de ev sahipliği yaptı.

Ailenin elinden geleni yaptığı söyleniyor çünkü Ambani ailesinin tüm çocukları evlenmiş durumda ve bu, öngörülebilir gelecek için son düğünleri olacaktı.

Ancak Hindistan’daki kutlamalara yönelik kamuoyu eleştirileri her geçen gün artıyor; Nita Ambani’nin taktığı devasa mücevherlere dehşetle bakan insanlardan, zaten trafik sıkışıklığı ve muson selleriyle boğuşan bir şehirde trafik kısıtlamalarına karşı Mumbai sakinlerinin duyduğu öfke ve bıkkınlığa kadar.

Ancak Hindistan’ın düğün sektörü için bu hâlâ heyecan verici bir pazarlama fırsatı.

Moda tasarımcısı Anand Bhushan, bunun tasarımcıların Hindistan’ın haute couture, sanat ve zanaatkarlığının daha rafine tarafını sergilemeleri için mükemmel bir fırsat olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, ünlülerin etkinlik başına beş-altı kıyafet değiştirme sıklığı bazen “biraz doyurucu” hissettirebiliyor, diye itiraf ediyor.

Tharwani, düğünün “gelenek, modernlik ve eşsiz misafirperverlik standartlarını bir araya getiren” çok sayıda etkinlik ve çok sayıda lokasyonda kutlama düzenlemenin “örnek bir örneği” olduğunu söyledi.

Bu arada Mumbai’de, Bollywood’un en ünlü paparazzilerinden Varindar Chawla, kutlamaların fotoğraflarını inceliyor.

Çeşitli etkinliklere katılmak üzere gelen ünlülerden birkaçı girişte poz veriyor.

Bu fotoğrafların her biri – hatta kamera flaşının yüzüne vurduğu anda şaşkına dönen bir yıldızın görüntüleri gibi hiç de hoş olmayanlar bile – milyonlarca kez görüntülenip paylaşıldı.

“Genellikle bu ölçekteki olaylara nüfuz etmek zordur. Ancak bu aile her küçük ayrıntıyı kapsayacak şekilde orada olduğumuzdan emin olmak için elinden geleni yaptı,” diyor.

“Bu bir kraliyet düğünü ve biz de kraliyet muamelesi görüyoruz.”

Hindistan‘ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle sel meydana geldi. Yaşanan selde ölenlerin sayısı 58’e yükseldi.

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