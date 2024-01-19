Damar tıkanıklığı nasıl temizlenir? Nattokinaz’ı deneyin

Damar tıkanıklığı nasıl temizlenir? Japon mucizesi Nattokinaz damar tıkanıklığı için de etkisi kanıtlanmış, yan etkisi olmayan harika bir takviye.

Nattokinaz damar tıkanıklığı, kalp krizi, inme ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olan önemli bir sorun olan pıhtılara karşı etkisi kanıtlanmış bir enzim.

Hipokrat’ta “Damar temizliği nasıl temizlenir” konulu habere göre Nattokinaz kanın daha iyi akmasına ve dolaşımın iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor.

Yayınladığı videolarla toplum sağlığı konusunda milyonlarca takipçiye ulaşan Dr. Berg de Nattokinaz damar tıkanıklığı ilişkisi hakkında çarpıcı şeyler söylüyor.

İşte Dr. Berg’in Nattokinaz hakkındaki görüşleri;

“Atardamar tıkanıklıklarını gidermek ve iyileştirmek için kesinlikle en iyi terapi yönteminden bahsedeceğim.

Damar tıkanıklığı nedir?

Plak bir tür bağ dokusudur. Yaraları kapatan bir yara bandı gibidir. Kısmen fibrin, kısmen protein ve kısmen kalsiyumdur.

Damarlarda plak oluştuğunda aynı zamanda bir damar sertliği söz konusudur. Genelde bu plağın oluşmasına neden olan bir iltihap vardır.

Çoğunlukla yüksek tansiyon da gözlemlenir. Tıkanıklık böyle oluşur. Bu nedenle, ideal bir tedavi kolesterolü azaltmaktan geçer.

Söz konusu olan, patojenik bir tür kolesterol olan oksidatif LDL’dir.

Terapiye, bu pıhtılaşma reaksiyonuna neden olan lifli proteini parçalayacak bir şey eklemeliyiz.

Aslında, ideal bir tedavinin ciddi yan etkileri olmamalıdır.

Önereceğim terapiyi Japonlar 2 bin yıldan fazla süredir kullanıyorlar.

Nattokinaz damar tıkanıklığı ilişkisi

Önereceğim terapiye Nattokinaz denir.

Nattokinaz Japonlar tarafından tüketilen çok popüler bir garnitür olan fermente soya fasulyesi Natto’da en bol bulunan enzimdir.

Fermente soya fasulyesi olduğundan, Natto elbette K2 vitaminiyle doludur.

Nattokinaz’ın K2 vitamini içerip içermediğini bilmiyorum, ama Natto’nun kesinlikle K2 içerdiğinden eminim.

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Nattokinaz hakkında bilgiler

Size Nattokinaz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

Gerçekten etkisini fark ettiğinizde, bunu neden her gün haberlerde yayınlamıyorlar diye şaşırırdınız.

Oldukça güçlü etkileri vardır. Öncelikle çok güçlü bir fibrin eritici bileşendir.

Fibrin az önce bahsettiğim gibi bu tıkanıklık ve pıhtılaşma sürecine neden olan bir proteindir.

Yani Nattokinaz tıkanıklığa neden olan pıhtıları güçlü bir şekilde parçalar.

Damar tıkanıklığı nasıl temizlenir? 6 saat içinde sonuç veriyor

Bir deneye göre damar tıkanıklıklarını 6 saat içinde yüzde 88 oranında azaltabildiği gözlemlenmiştir.

Bu proteini çözmede harika iş çıkarır.

Aslında insanlara çok fazla sinüs problemi yaşatan burun poliplerini çözmek için de kullanılmaktadır.

Bu pıhtılaşma sürecinde görev alan okside LDL üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Çok güçlü iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Çünkü başlangıçta bu soruna neden olan şeyin, atardamarın endotel duvarında hücrenin iç tabakasında oluşan iltihap olduğunu anlamalısınız.

Yani atardamar şeker veya omega-6 yağ asitleri veya sigara veya başka birçok şey nedeniyle hasar görmüştür.

Sonra iltihaplı bölgede birikme ve plaklanma oluşur.

Aslında bu iltihaplanma olmasa muhtemelen o bölgede bir plaklanma oluşmayacaktı.

Nattokinazın diğer harika özelliği kan basıncını düşürebilme yeteneğidir.

Nattokinaz damarların iç çeperinin kalınlaşmasını önler veya baskılar bu da HDL’yi artırır ve trigliseritleri düşürür.

2004 yılında yapılan bir çalışmada beyine olan olumlu etkileri sayesinde inme riskini azalttığı da gösterilmiştir.

İnsanlar genellikle kalbin etrafındaki ana atar damarlarda tıkanıklık sorunu yaşarlar.

Fakat aynı zamanda şah damarlarında da plaklanma oluşabilmektedir.

Nattokinaz fiyat bilgisi: Nasıl satın alınabilir?

Bir çalışmada nattokinazı ginseng ile birleştirdiler. Ve aort damarındaki tıkanıklıklarda ciddi bir küçülme gözlemlediler.

Tabi ki bu çalışma, hayvanlar üzerinde uygulanmış bir çalışmaydı. Tavşanlara uygulandı. Yani eğer atar damarında tıkanıklık olan bir tavşanınız varsa artık buna bir tedaviniz var.

Tüm bu olumlu etkilerin yanı sıra gözlemlenen hiçbir olumsuz yan etkisi yoktur.

Eğer atardamarlarınızda tıkanıklık varsa ve bunları azaltmak istiyorsanız nattokinazı kesinlikle incelemenizi tavsiye ederim.

Bu pıhtılaşmalar ve plaklanma hakkında özellikle K2 vitamininin etkileri konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

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