Gazze’de BM fırınları kapandı, hastanelerde ilaç kalmadı

İsrail’in 2 Mart’ta aldığı kararla Gazze’ye tüm mal girişini durdurmasının üzerinden bir ay geçti. Bu süre içinde Gazze’deki yaşam koşulları hızla kötüleşti. Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği fırınların tamamı kapandı, pazarlarda temel gıda ürünlerine rastlanmazken, hastaneler de ağrı kesici ve antibiyotikleri yalnızca en acil durumlar için kullanabiliyor.

Ramazan Bayramı’nı da içine alan bu zorlu süreçte Gazzeliler açlıkla karşı karşıya kaldı. BBC’ye konuşan Um Ali Hamad, “Bu bizim için şimdiye kadarki en kötü bayramdı. Yiyecek yok, su yok. Torunum için mama ya da bez bile bulamıyorum,” sözleriyle durumu özetledi.

İsrail, Hamas’ın ateşkesin ilk aşamasını uzatmayı ve daha fazla rehine serbest bırakmayı reddetmesini gerekçe göstererek mal girişini yasakladığını açıklamıştı. Ancak BM yetkilileri ve yardım kuruluşları bu kararın sivilleri ağır şekilde etkilediğini belirterek, uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve UNRWA, kalan yardım stoklarının yalnızca birkaç gün içinde tamamen tükenebileceğini duyurdu. WFP, “Son çare” olarak yalnızca 415 bin kişiye yetecek miktarda acil bisküvi stoğunun kaldığını açıkladı.

İsrail ordusunun yeniden başlattığı saldırılarla birlikte yüzlerce yeni yaralının hastanelere ulaştığı bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, birçok hastane tamamen doldu, temel tıbbi ekipman ve ilaçlar tükenmek üzere. Amerikan cerrah Mark Perlmutter, Gazze’de çalıştığı hastanelerde X-ray cihazının bile olmadığını, bazı ameliyatları sabun dahi bulamadan yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşirken, yardım kuruluşları ve uluslararası aktörler İsrail’e geçişlerin açılması için baskı yapıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

