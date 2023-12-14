Halil Umut Meler’e atılan yumruğun cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul ayrıca, Ankaragücü Kulübü’nü de sahasında 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezasına çarptırdı.

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PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“1- MKE Ankaragücü Kulübü’nün,11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para ceazası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 401, güney kale arkası 202, 203, doğu tribün 302,303 batı VIP tribün VIP sağ, VIP sol bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 2.000.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Gülsen Yılmaz’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cahit Şahin’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cahit Şahin’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cengiz Gökay’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Yusuf Buğra Tanık’ın, müsabaka bitiminde sosyal medyadaki paylaşımında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Mücahid Osman Karabay’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi İsmail Develi’nin, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Burak Koca’nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Hakan Apaydın’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Ahmet Öztürk’ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Mulla Ali Çetin’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı ve müsabaka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel olarak ihlal ederek sebep olduğu saha olayı nedeniyle 1 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Şahin Yunus Şahin’in,talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Kenan Çelikkaya’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Konyaspor Kulübü’nün, 11.12.2023 tarihinde oynanan Konyaspor- Sivaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Başakşehir Futbol Kulübü sporcusu Jerome Opoku’nun, 10.12.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kayserispor Kulübü’nün, 10.12.2023 tarihinde oynanan Kayserispor- Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Büşra Nur Şahin’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

5- Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 10.12.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü.-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt D ve güney kale arkası alt D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Trabzonspor’un, 10.12.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Antalyaspor Kulübü sporcusu Erdal Rakıp’ın, 09.12.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor- Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

8- Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 09.12.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor- Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Beşiktaş’ın, 09.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı üst tribün 430 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108, 109, Spor Toto Kuzey Üst Tribün 408, güney alt tribün 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Fenerbahçe’nin, 09.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribün 404, 405, 406, bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- Trabzonspor’un, 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, 09.12.2023 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Fenerbahçe’nin, 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın, 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

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