Almanya göçmenlerin durağı oldu! 4 kat arttı

2022 yılı için Alman yetkililer, göç istatistiklerinin başladığı 1950’den bu yana en yüksek net göçü kaydetti. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (Bamf) çarşamba günü yayınladığı 2022 göç raporuna göre Almanya’ya 2,7 milyon kişi geldi, aynı zamanda 1,2 milyon da gidiş kaydedildi. Bu akının çoğunluğunu Ukrayna’dan gelen savaş mültecileri oluşturuyordu .

Almanya’da göçmen sorunu

Bamf, giriş ve çıkışlardan hesaplanan sözde net göçün 2021’e kıyasla dört kattan fazla arttığını ve şu anda 1,5 milyon olduğunu duyurdu. Bamf Araştırma Merkezi bölüm başkanı Susanne Worbs, “2022, çok yoğun göç hareketlerinin yaşandığı bir yıldı.Bunun 2020 ve 2021 Korona yıllarından sonraki telafi etkileriyle, ama her şeyden önce milyonlarca insanı kaçmaya zorlayan Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlık savaşıyla ilgisi var” dedi.

Rapora göre 2022 yılında Almanya‘ya gelen tüm göçmenlerin yüzde 41’i Ukrayna’dan geldi. Romanya yüzde 8 ile açık farkla ikinci sırada yer alırken onu Polonya (yüzde 4) ve Türkiye (yüzde 3) takip ediyor. 2022 yılında kalkışların ana destinasyonları Romanya, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan oldu.

Kadın göçmenlerin oranı arttı

Ayrıca rapora göre, üçüncü ülke vatandaşlarının aile birleşiminin yanı sıra Almanya’ya eğitim ve istihdam göçü de özellikle önemli. 2022 yılında ülkeye aynı yıl giriş yapan kişilere toplam 60.395 eğitim amaçlı oturma izni verildi. Bir önceki yıla göre bu sayı yüzde 44 arttı.

Göçmenlerin yüzde 72’si 40 yaşın altında. Ukrayna’dan Almanya’ya gelenlerin çoğunluğu kadın ve çocuklar olduğundan, kadın göçmenlerin oranı 2022’de yaklaşık yüzde on puan artarak yüzde 50 civarına yükseldi.