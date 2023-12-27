B12 vitamini eksikliği kimlerde görülür?

B12 eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açan önemli bir problemdir. Aşağıda sıralayacağımız belirtilerin benzerlerini siz de yaşıyorsanız; vakit kaybetmeden bir hekime danışmanızda yarar var…

B12 vitamini nedir?

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, süt ürünleri, balık, et gibi ürünlerde yer alan, kırmızı kan hücresi oluşumunda, beyin ve sinir fonksiyonlarında ve DNA üretiminde önemli bir role sahip olan vücut tarafından üretilemeyen suda çözünen bir vitamindir. B12 tüketilen gıdalardan proteine bağlanarak mide içerisinde enzimler ve hidroklorik asit tarafından serbest forma dönüştürülür.

Gıdaların emilimini etkileyen sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilerde B12 vitamini eksikliği oluşabilir. B12 vitamini eksikliği anemisi, vücudunuzda B12 vitamini eksikliği olduğundan vücudunuzda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen B12 vitamini eksikliği kansızlık, yorgunluk, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı, kas güçsüzlüğü, bağırsak problemleri, sinir hasarı ve ruh hali bozukluklarına sebep olur.

B12 vitamininin faydaları neler?

B12 Vitamini vücudunuzun kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutmaya yardımcı olan ve tüm hücrelerinizdeki genetik materyal olan DNA’nın yapımına yardımcı olan bir besindir . B12 Vitamini aynı zamanda insanları yorgun ve zayıf kılan bir kan rahatsızlığı olan megaloblastik aneminin önlenmesine de yardımcı olur.

B12 eksikliği kimlerde görülür?

50 yaş ve sonrasında B12 vitaminin vücut tarafından emilmesi zorlaşmaya başlamasıyla B12 vitamini eksikliği ileri yaştakiler (65 yaş üstü) arasında sık görülmektedir. 65 yaş üstünde B12 eksikliği oranı % 3-42 arasında saptanmıştır.

Vejetaryen ve sürekli diyet yapanlar

Zayıflama amaçlı mide-bağırsak ameliyatı olanlar

Alkol alışkanlığı bulunan ve aşırı alkol kullanan kişiler

Yetersiz beslenen küçük çocuklar veya hamileler

Antibiyotik sonrası bağırsakta aşırı bakteri çoğalması yaşayanlar

Mide ilacı kullananlar

AIDS hastası veya HIV pozitif kişiler

B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

Halsizlik

Yorgunluk

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Kalp çarpıntısı

Nefes darlığı

Soluk cilt

Ağız içi yaralar

Kabızlık

İshal

İştahsızlık

Sindirim sorunları

El ve kollarda uyuşma

Görme kaybı

Depresyon

Hafıza kaybı

Davranış değişiklikleri

Zihinsel sorunlar

B12 vitamini yüksekliği tehlikeli mi? Yüksek B12 neyin sonucu

Yüksek serum kobalamin seviyeleri ciddi, hatta yaşamı tehdit eden bir hastalığın işareti olabilir. Kronik miyelojenöz lösemi, promiyelositik lösemi, polisitemi vera ve ayrıca hipereozinofilik sendrom gibi hematolojik bozukluklar, yüksek kobalamin seviyelerine neden olabilir. Serumdaki kobalamin konsantrasyonundaki artışın son iki hastalığın tanı kriterlerinden biri olması şaşırtıcı değildir. Dolaşımdaki kobalamin seviyelerindeki artışa ağırlıklı olarak artan haptocorrin üretimi neden olur. Akut hepatit, siroz, hepatoselüler karsinom ve metastatik karaciğer hastalığı gibi çeşitli karaciğer hastalıklarına dolaşımdaki kobalamin artışı da eşlik edebilir. Bu fenomene ağırlıklı olarak hepatik sitoliz sırasında kobalamin salınımı ve/veya etkilenen karaciğerde kobalamin klerensinin azalması neden olur. Toplamda, kanda gözlemlenen kobalamin yükselmesinin, hastalığın varlığını değerlendirmek için tam bir teşhis çalışmasını gerektirdiği sonucuna varılabilir.

Hangi besinler B12 deposudur?

Hayvan karaciğeri ve böbrekleri

İstiridye

Sardalye

Biftek

Tahıl

Tuna balığı

Alabalık

Somon

Süt ve süt ürünleri

Yumurtalar

B12, vücudunuzda birçok temel işlevi olan, suda çözünen bir vitamindir.

Sinirlerinizi sağlıklı tutmak, DNA ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklemek ve normal beyin fonksiyonlarını sürdürmek için gereklidir.

Referans Günlük Alım Miktarı (RDI) yaklaşık 2,4 mcg’dir ancak hamile veya emziren kişiler için biraz daha yüksektir.

B12 vitamini midenizde intrinsik faktör adı verilen bir protein yardımıyla emilir. Bu madde B12 vitamini molekülüne bağlanarak kanınızın ve hücrelerinizin onu emmesine yardımcı olur.

Vitaminin fazlası karaciğerinizde depolanır. RDI’dan fazlasını tüketirseniz vücudunuz bunu gelecekte kullanmak üzere saklar.

Kimler B12 vitamini takviyesi kullanmalıdır?

Yaşlı yetişkinler, hamile veya emziren kişiler, vejetaryenler ve veganlar, bağırsak sorunları olanlar ve mide ameliyatı geçirmiş olanlar da dahil olmak üzere B12 vitamini eksikliği riski taşıyan kişiler için B12 vitamini takviyeleri önerilir.

B12 vitamini takviyeleri birçok formda bulunabilir. Bunları yutabilir, çiğneyebilir, içebilir veya dilinizin altına yerleştirebilirsiniz. Ya da B12 vitaminini iğne olarak tercih edebilirsiniz.

Araştırmalar, ağız yoluyla alınan vitamininin ve kas enjeksiyonunun, eksikliği olan kişilerde B12 düzeylerini düzeltmede eşit derecede etkili olduğunu göstermiştir.

Yapılan bir çalışmaya göre; düşük B12 vitamini seviyesine sahip kişilerin, takviye veya enjeksiyondan 90 gün sonra depolarını doldurduklarını ortaya koymuştur.

Tedavisi için ne yapılmalı?

B12 vitamini açısından yüksek gıdalar tüketerek vitamii seviyenizi artırabilirsiniz. Bunlar genellikle hayvansal gıdalar, süt ürünleri ve yumurtadır. Ayrıca diyet takviyeleri de alabilirsiniz. Pernisiyöz anemisi olan kişilerde tedavi, B12 vitamini takviyeleri veya enjeksiyonlarını içerebilir.

Bebeklerde B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Vücudunuz normalde bir günde yediğiniz miktardan 1000 ila 2000 kat daha fazla B12 vitamini depolar, bu nedenle B12 vitamini eksikliği belirtilerinin ortaya çıkması birkaç yıl alabilir.

B12 vitamini eksikliğiniz varsa kendinizi yorgun veya halsiz hissedebilirsiniz. Bunlar B12 vitamini eksikliğinin ayırt edici özelliği olan megaloblastik aneminin belirtileridir. Ayrıca soluk cildiniz, kalp çarpıntınız , iştah kaybınız, kilo kaybınız ve kısırlığınız da olabilir . Elleriniz ve ayaklarınız uyuşabilir veya karıncalanabilir, bu da sinir sorunlarının bir işaretidir . B12 vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasında denge sorunları, depresyon , kafa karışıklığı, demans , zayıf hafıza ve ağız veya dilde ağrı yer alır.

Bebeklerde B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında gelişme geriliği , tipik gelişimsel dönüm noktalarına ulaşmada gecikmeler ve megaloblastik anemi yer alır.

B12 vitamini eksikliği megaloblastik anemisi olmayan kişilerde bile sinir sistemine zarar verebilir , bu nedenle eksikliğin mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi önemlidir.

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