“En Etkili Koronavirüs İlacı” İçin DSÖ’den Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, ucuz ve yaygın olarak bulunan steroid ilacı deksametazonun ağır durumdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde ölüm oranını düşürdüğünü gösteren klinik testlerini ‘harika haber’ olarak nitelendirdi. Oxford bu ilacı şimdiye kadar kullanılan en etkili koronavirüs ilacı olarak tanımlamıştı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü testlerde ‘Deksametazon’ adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın Kovid-19’da ölüm riskini düşürdüğü belirlenmesinin ardından DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus “En Etkili Koronavirüs İlacı” Hakkında Şunları Söyledi:

“Bu, oksijen ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını düşürdüğü gösterilen ilk tedavi. Bu harika bir haber. Bu hayat kurtaran bilimsel atılıma katkı sağlayan İngiltere hükümetini, Oxford Üniversitesi’ni ve İngiltere’deki birçok hasta ve hastaneyi tebrik ediyorum. Araştırmacılar, testlerin ilk sonuçlarıyla ilgili görüşlerini DSÖ’yle paylaştı. Gelecek günlerde tam bir veri analizini dört gözle bekliyoruz. DSÖ, genel olarak bu müdahaleyi anlamak için meta-analizi (toplu çözümleme) koordine edecek. DSÖ’nün klinik kılavuzu, ilacın Kovid-19 hastalarında nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini gösterecek şekilde güncellenecektir.”

Deksametazon Nedir?

Oxford araştırmacıları deksametazon olarak bilinen ilacın COVID-19’dan ölüm riskini üçte bir oranında azalttığını, şimdiye kadar etkisi kanıtlanan en etkili koronavirüs ilacı olduğunu duyurdu.

Bugün yayınlanan araştırmanın ilk sonuçlarına göre deksametazon, dünya çapında hemen ulaşılabilir ve uygun fiyatlı. Aynı zamanda bir steroid olan ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda üçte bir, oksijen alan hastalarda ise beşte bir oranında ölüm oranlarını azaltıyor.

Araştırma ekibindeki Oxford Üniversitesi Nuffield Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü, “Deksametazon, COVID-19’da ölüm oranını azalttığı kanıtlanmış ilk ilaçtır. Bu son derece önemli bir sonuç. Oksijen tedavisi gerektirecek kadar hasta olan kişilerde faydası açık ve büyük. Bu nedenle deksametazon artık bu hastalarda standart tedavi haline gelmelidir. Deksametazon rafta ucuzdur ve dünya çapında hayat kurtarmak için hemen kullanılabilir” diye konuştu.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin eski başkanı Scott Gottlieb ise sonuçları “sağlam bir bulgu” olarak nitelendirerek, bunun anlamlı sonuçları olabileceğini sözlerine ekledi.

Çalışmanın finansmanı İngiltere hükümeti ile Bill ve Melinda Gates Vakfı da dahil olmak üzere özel bağışçılar tarafından sağlandı.

Kurtarma Denemesi olarak bilinen çalışma İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da uygulandı.

En Etkili Koronavirüs İlacı:İngiltere Kullanmaya Başlıyor

Associated Press, 2 bin 104 rastgele hastaya ilacın verildiğini, 4 bin 321 hastaya ise normal tedavi uygulandığını aktardı. Diğer hastalara antibiyotik azitromisin HIV kombo ilacı lopinavir-ritonavir; anti-enflamatuar ilaç tocilizumab veya iyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan plazmalar verildi.

Araştırma hakkında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da “Bu araştırma bilimin gücünü örnekliyor” derken bugünden itibaren Kovid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.

Oxford Üniversitesi Tıp ve Epidemiyoloji profesörü Martin Landray ise şunları söyledi:

“Altı ay önce COVID-19’un ortaya çıkmasından bu yana, özellikle en ağır hastalarda hayat kurtarabilecek tedaviler için araştırmalar yapıldı. Çalışmanın ilk sonuçları çok açık. Deksametazon şiddetli solunum komplikasyonları olan hastalar arasında ölüm riskini azaltıyor. COVID-19 küresel bir hastalıktır. Mortaliteyi azaltmak için gösterilen ilk tedavinin anında elde edilebilir olması harika ve dünya çapında uygun fiyatlı. “

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren Kovid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.

Öte yandan, BBC’nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.