Maldivler’den İsrail turistlerine giriş yasağı

Maldivler Parlamentosu’nda kabul edilen ve ardından Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu tarafından onaylanan yasa ile İsrailli vatandaşların ülkeye girişi tamamen yasaklandı. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, bu adımın “İsrail’in Filistin halkına yönelik süregelen vahşetleri ve soykırım niteliğindeki eylemlerine” karşı bir tepki olduğu belirtildi.

“Filistin davasına sarsılmaz dayanışma”

Açıklamada, “Maldivler, Filistin davasına olan sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit etmektedir” ifadelerine yer verilirken, yasağın derhal uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Hint Okyanusu’nda yer alan 1.192 adalı Müslüman ada ülkesi Maldivler, beyaz kumsalları ve lüks turizmiyle biliniyor. Şubat ayında resmi verilere göre yalnızca 59 İsrailli turist Maldivler’e giriş yapmıştı.

İsrail ile Maldivler arasında geçmişte yakınlaşmalar olmuştu

Maldivler, 1990’ların başında İsrailli turistlere yönelik önceki yasağını kaldırmış, 2010 yılında ise diplomatik ilişkileri yeniden kurma girişiminde bulunmuştu. Ancak bu adımlar uzun ömürlü olmamıştı.

Gazze’de Ekim 2023’te başlayan savaş sonrası Maldivler’deki muhalefet partileri ve iktidar yanlısı gruplar, hükümete İsrailli turistlere kapıların kapatılması yönünde yoğun baskı yapıyordu.

İsrail vatandaşlarına zaten uyarı vardı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl vatandaşlarına Maldivler’e seyahat etmeme uyarısında bulunmuştu. Bugün itibarıyla Maldivler’in kararı bu uyarıyı fiilen yasaya dönüştürdü.

Gazze’de savaşın bilançosu ağırlaşıyor

2023’ün Ekim ayında Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.218 kişi hayatını kaybetmişti. AFP’nin İsrail resmi verilerine dayandırdığı bilgilere göre bu saldırının ardından başlayan Gazze savaşında 50 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yalnızca 18 Mart’tan bu yana 1.613 Filistinli hayatını kaybetti.