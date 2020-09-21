“Yeni Kısıtlama ve Yasak Kararları Alınacak”

Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kısıtlamalar getirilebileceğine yönelik açıklamasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yeni kısıtlama ve yasakların açıklanabileceğini söyledi.

​A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Özlü şunları söyledi:

“Son zamanlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı arttı. İyi bir noktada değiliz. Günlük vaka sayısındaki oynamalar anlamlı değil ama genel tabloya bakıldığında ölü sayısının, ağır vakaların artması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘bu işi sıkı tutmalı’ gibi bir ifadede bulundu. Normalleşmeyle birlikte insanların hayatlarına geri dönmesi ama bunu yaparken de dikkatli olması, salgına tekrar izin vermemesi amaçlanmıştı maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir.”