Aşının İlk Dozu 2 Bin 500 Gönüllüye Uygulandı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 2 bin 500 kişiye aşının ilk dozunun vurulduğunu söyledi.

Sputnik V aşısının test partilerinin Rusya’nın tüm bölgelerine ulaştığını belirten Gintsburg şöyle devam etti;

“Tescil sonrası klinik testler, yani daha basit bir ifadeyle 3. faz klinik testler Moskova’da başlamış durumda. Bu oldukça maliyetli bir çalışma, zira 40 bin gönüllü çeşitli bağışıklık biçimlerinin oluşması bakımından tüm parametreler ele alınarak analiz ediliyor. Halihazırda 2 bin 500 Moskovalıya aşının ilk dozu uygulandı. Aşının kılavuzunda belirtilen önemsiz durumlar haricinde ciddi bir yan etki, olumsuzluk görülmedi.

Gönüllülerin yüzde 14-15’inde 38 derece ateş, aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve baş ağrısı gibi durumlar görüldü. Tüm bu semptomların aşılamadan sonra bir gün içinde geçmesi gerekiyor. Gönüllülerin yüzde 85’indeyse hiçbir olumsuz semptom görülmedi.”