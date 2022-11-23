Turizmde Yenilik: Time Travel VR Tour ile Sanal Gerçeklik Turları

İstanbul’un çok katmanlı uygarlık tarihini zamanının tanığı olarak yaşamaya ne dersiniz? VR teknolojisinin rehberliğinde görsel ve deneyimsel zaman yolculuğu, tarihi anlama konusunda meraklılar için yeni bir yöntem ve ufuk açıyor. Time Travel VR Tour ile Sanal Gerçeklik Turlarının keyfini çıkarın

Time Travel VR Tour nedir?

Time Travel VR Tour gelecek sayesinde geçmişi bugüne taşıyor. Birçok kadim uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Türkiye insanlık tarihine yön veren uygarlıkların ve olayların geçtiği en önemli merkezlerden biri.

İstanbul 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olup, özellikle Bizans ve Osmanlı İmparatorluğunun en seçkin eserleri “bu dünya başkenti” şehirde muhafaza ediliyor. VR teknolojisi kullanılarak oluşturulan yenilikçi turizm hizmeti Time Travel VR Tour ile zamanda yolculuk artık mümkün.

Tarihi keşfetmek ve günümüze ulaşmış görsel ve yapısal ipuçlarıyla dönemi anlamaya çalışmak, birçok yerli ve yabancı turist için zor ve karmaşıktır çünkü ziyaretçiler o döneme ait eserleri, günümüz şehirciliği ve mimarisi içinde görmekte.

Sanal Gerçeklik Turları ile Türkiye’yi Keşfedin

Yüzyıllarca yıllık eserlerin, dönemin ruhu ve mimari yapısının, turist rehberinin anlatımı ve dinleyen misafirin tarih, mimari bilgi ve birikimi ile ilgili sınırlar içerisinde kavrama şansı olmaktadır.

O dönemin içine girebileceğimiz ve hatta bireysel olarak deneyimleyebileceğimiz, keşfedebileceğimiz bir teknoloji olsa keşke dediğiniz an; İşte VR teknolojisi bu aşamada bizlere sunduğu, gerçek bir görsel deneyimleme olanağı ile gündeme geliyor.

Osmanlı ve Bizans’ı Sanal Gerçeklik Turu ile Keşfedin

Türkiye’nin kültür ve medeniyetini tanıtmada farklı ve yeni bir perspektif yaratan VR gözlüklerle, yerli ve yabancı misafirler tarihin içinde bir 3 boyutlu zaman yolculuğuna çıkacak.

İstanbul’un çok katmanlı medeniyet tarihini, zamanda yolculuk yapan bir zaman yolcusu olarak deneyimlemeye ne dersiniz?

VR teknolojisi kullanılarak, canlı animasyonla desteklenen, yani bizi geleceğin teknolojisi ile geçmişe zaman yolculuğuna taşıyan VR gözlüklerle deneyimsel olarak, bir anlamda tarihin içinde geziyoruz. Bu tanıklık, hiç kuşkusuz meraklılarına yeni bir ufuk açacaktır. Ömürleri boyu unutamayacakları bir deneyim yaşatacaktır.

Tarih kitaplarının ve anlatılan hikayenin aksine o dönemin sanal tanığı olacak yeni yüzyıl kaşifleriyle turizmde yepyeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Bizans ve Osmanlı medeniyetinin İstanbul coğrafyasında bıraktığı sanat ve mimari yapıtlarını objektif bakış açısı ve çağdaş bir bilimsel anlayışıyla yorumlamak temel metodumuz olmuştur.

Bu çağa turistleri pasif bir dinleyen olarak değil, turizm tarihinde bir ilk olarak bizzat tanıklık edecek birer kaşif olarak bakmaya çalıştığımız, yepyeni bir tarih anlatıcılığının keşfine zihinlerimizi açıyoruz.

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