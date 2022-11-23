Almanya Japonya Maçı Nefes Kesti! 2. Büyük Sürpriz

2022 Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya Japonya maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Japonya geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Almanya’yı 2-1 mağlup etti.

E Grubu’nda Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadı’ndaki Almanya Japonya maçı adeta nefes kesti. Müthiş maçta geriye düşen Japonlar ikinci yarıda bulduğu gollerle Almanya’yı 2-1 mağlup etti.

Arjantin’in Suudi Arabistan’a yenilmesinin ardından turnuvadaki ikinci büyük sürpriz Japonlardan geldi. 2014 Dünya Şampiyonu Almanya, Japonya’ya boyun eğdi.

Kupanın favorilerinden Almanya ilk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda tamamen kaybetti. İlkay Gündoğan’ın 33’te attığı penaltı golüyle devreye 1-0 öne giren Almanlar ikinci yarı adeta bir yıkım yaşadı.

Japonya 75’te Ritsu Doan ile maça beraberliği yakaladı. Almanlar 8 dakika sonra bir kez daha şok yaşadı.

Savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Takuma Asano Neuer’i bir kez daha mağlup etmeyi başardı ve Japonya’yı 2-1 öne geçirdi.

İspanya ve Kosta Rika’nın yer aldığı gruba Japonlar 3 puanla başlamış oldu. E grubundaki sonraki maçta Japonya Kosta Rika ile, Almanya ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maçlar 27 Kasım’da oynanacak.

Almanya Japonya Maçı Dakikaları

31. dakikada Almanya penaltı kazandı. Shuichi Gonda’nın, David Raum’a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ivan Arcides Cisneros penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen İlkay Gündoğan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Almanya 1-0 öne geçti.

75. dakikada Japonya Almanya karşısında Ritsu Doan’ın golü ile eşitliği yakaladı.

Kaoru Mitoma’nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Takumi Minamino’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Manuel Neuer topu uzaklaştırmayı başardı.

Dönen topu önünde bulan Ritsu Doan’ın altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Manuel Neuer’in yanından ağlara gönderdi.

Almanlar 83. dakikada bir kez daha yıkıldı. Orta sahadan kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Takuma Asano, ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Manuel Neuer’in yanından ağlarla buluşturdu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Almanya Japonya maçı Japonların 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

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