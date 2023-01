Vegan Dostu Şehirler Listesi: Top 10

HappyCow platformu geçtiğimiz günlerde dünyanın en vegan dostu şehirlerinin bir listesini yayınladı. Aşağıda hangi metropollerin ilk 10’a girdiğini ve neden listede olduklarını öğrenebilirsiniz.

Dünya çapında en iyi 10 vegan dostu şehir

HappyCow’un Kasım 2022’de yayınladığı dünyanın en vegan dostu şehirleri listesi şu faktörlere göre belirlendi:

Her şehir merkezinin 10 km’lik yarıçapındaki tamamen vegan restoranların sayısı

Tamamen vegan işletmelerin sayısı (kafeler, fırınlar ve daha fazlası dahil)

Kişi başına düşen vegan şirket yoğunluğu

TeamCow, Şehir Elçileri ve Cowmunity tarafından yapılan niteliksel değerlendirmeler. İlgili şehirde vegan seçenekler bulmak ne kadar kolay? Veganlık anlayışı ne kadar iyi? Vegan topluluğu ne kadar aktif?

HappyCow, 180’den fazla ülkede 186.000’den fazla vegan ve vegan dostu işletme ile dünyanın en büyük vegan topluluğu ve yemek platformudur.

İlk 10’daki Şehirler ve Tamamen Vegan Restoran Sayısı

1. Londra – Birleşik Krallık: 198

2. Berlin – Almanya: 106

3. New York – Amerika Birleşik Devletleri: 186

4. Melbourne – Avustralya: 52

5. Singapur – Singapur: 90

6. Los Angeles – Amerika Birleşik Devletleri: 97

7. Bangkok – Tayland: 77

8. Amsterdam – Hollanda: 73

9. Varşova – Polonya: 56

10. Barselona – İspanya: 64

1.Londra – Birleşik Krallık

Londra birçok yönden bir yemek cennetidir ve veganlar için Avrupa’nın en iyi şehirlerinden biri olarak görülmemesi boşuna değil.

Dünyada çok az şehir, Londra’nın çok çeşitli restoranları ve şeflerinin adanmışlığı ile boy ölçüşebilir. Bu sadece sayısız restoran, sokak gıda standı, restoran kamyonları ve popüler gıda pazarları tarafından kanıtlanmamıştır. Çünkü Londra yemek ortamını karakterize eden şey, deneme isteği ve her yıl dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri etkileyen eşit derecede lezzetli ve yenilikçi yemeklerdir. Bu nedenle, sıradan vejetaryen burgerden vazgeçmek istiyorsanız, her köşe başında heyecan verici vejetaryen alternatifler bulacaksınız.

HappyCow’a göre Londra, 2022’de restoranlar, süpermarketler, fırınlar, sokak tezgahları, kafeler, smoothie barlar ve hatta İngiltere’nin ilk vegan peynir dükkanı da dahil olmak üzere 400’den fazla tamamen vegan işletmeye sahip olan ilk şehir oldu.

Westgate Caddesi’nde her cumartesi kapılarını açan tamamen vegan Broadway Vegan Market‘te dolaşın ve vegan lezzetleri deneyin. Alternatif olarak, İngiltere’nin en eski gıda pazarlarından biri olan ve çok çeşitli vegan yemekleri ile tanınan ünlü Borough Market’teki vegan seçeneklerle kendinizi şaşırtın.

Bir diğer çok özel etkinlik ise VegfestUK London 250’ye yakın stant ile İngiltere’nin en büyük kapalı vegan sergisi. Ziyaretçiler, çok çeşitli vegan yiyecekleri, uluslararası vegan yemekleri, kıyafetleri ve sürdürülebilir güzellik ürünlerini sabırsızlıkla bekleyebilirler.

2. Berlin, Almanya

Berlin’de vegan yaşam tarzı da giderek daha popüler hale geliyor ve vegan restoranlarının sayısı yıldan yıla artıyor. Bu nedenle, Berlin’in en vegan dostu şehirler arasında ikinci sırada yer alması şaşırtıcı değil.

Sonuçta, başkentte şu anda 170’den fazla vegan tesisi var. Buna, çeşitli lezzetli smoothieler sunan Tut Gut, İtalyan restoranı ve pizzacı Al Catzone ve Asya-vegan yemekleri sunan Mido Sakura Vegan gibi yalnızca 2022’de açılan restoranlar dahil. Berlin’deki ilk vegan ramen barı olan Beyond Ramen ve vejetaryen kahvaltı ve brunch barı Easy Peasy de bahsetmeye değer.

Ancak Berlin’in elinde daha da fazlası var. Örneğin, 100’den fazla katılımcıyla Avrupa’nın ilk ve en büyük vegan ticaret fuarı olan VeggieWorld Berlin veya Berlin’deki ilk vegan yaşam tarzı pazarlarından biri olan Green Market Berlin var.

Her türlü girişimin yanı sıra, Berlin’de ayda iki kez, vegan veya vegan dostu bir restoranda benzer düşünen insanlarla yemek yiyebileceğiniz ve vegan ve sürdürülebilir konular hakkında fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bir vegan müdavimleri masası da var.

3. Barselona, ​​​​İspanya

Barcelona, ​​bu yıl ilk kez HappyCow’un en vegan dostu şehirler listesine girdi ve bir kilometre taşını kutluyor. Şehir, Akdeniz’deki en vegan sıcak nokta olarak kabul ediliyor. Londra ve New York’taki şeflerin en iyi vegan restoranlarında çalıştıkları yenilik ve yaratıcılık İspanya’da köklü yemek kültürü nedeniyle henüz gelişmedi, ancak Katalan başkenti son yıllarda gerçek bir vegan patlaması yaşadı.

Sürdürülebilir pazarlar, vegan restoranları ve vejeteryan dostu sağlıklı gıda mağazaları, tıpkı Londra, Berlin veya New York’ta olduğu gibi burada da mantar gibi çoğaldı. HappyCow’a göre, Barselona’nın vegan sahnesi son üç yılda inanılmaz bir şekilde %74 büyüdü ve bu, normalde et ağırlıklı mutfağı göz önüne alındığında birçok vegan ve vegan olmayan için sürpriz olabilir.

Eşsiz yemekleri yalnızca yerel, bitki bazlı ürünler kullanılarak hazırlanan Raso terra’da güne harika bir brunch ile başlayın.

Öte yandan, Japon füzyon mutfağını en iyi şekilde sunan Roots & Rolls’ta alışılmışın dışında bir yemek yiyebilir, yeni açılan V Market’te ise snack severlerin her türlü vegan hamur işlerini, kahve, et ve peynir ikamelerini bulabilmesi mümkün.

Barselona’da bir aşçılık okulu ve vegan şekerleme araştırma merkezi de bulacaksınız.

Sonbaharda Avrupa’nın En Güzel Şehirleri

İtalya’nın En Güzel Şehirleri: Top 10

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn