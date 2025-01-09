Los Angeles’ta felaket: 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles ve çevresinde etkili olan orman yangınları, bölgede yaşayan binlerce insanı tahliye etmek zorunda bıraktı. Palisades, Eaton, Hurst, Lidia ve Sunset olarak adlandırılan beş büyük yangın, şimdiye kadar toplamda 25 bin dönümden fazla alanı kül etti. Yangınlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1.000 yapı yok oldu.

Yangınların Etkisi Büyüyor

California İtfaiyesi’nin (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, yangınların tamamı hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil. Özellikle Pacific Palisades bölgesindeki yangın, 15.800 dönümden fazla alanı etkileyerek en geniş yangın olarak dikkat çekiyor. Eaton yangını ise Altadena bölgesinde etkili oldu ve 10.600 dönümden fazla alanı küle çevirdi.

Sunset yangını, Hollywood Hills’te önemli yerleşim yerlerine ve kültürel simgelere tehlike oluştururken, Hurst yangını Sylmar bölgesinde yüzlerce dönümü etkiledi. Lidia yangını ise daha küçük bir alanda etkili oldu ve hızlı müdahale sayesinde %40 oranında kontrol altına alındı.

Evler, Tarihi Mekânlar ve Altyapı Zarar Gördü

Yangınların etkisiyle birçok ev, okul ve ticari bina zarar gördü. Sunset yangını, Dolby Theatre, TCL Chinese Theatre ve Capitol Records Building gibi Los Angeles’ın önemli noktalarına tehlike oluştururken, Hollywood Bowl’a bir milden daha az bir mesafeye kadar ulaştı.

Yangınların etkisiyle 300 binin üzerinde hane elektriksiz kalırken, kaçış yollarındaki trafik sıkışıklıkları tahliye sürecini zorlaştırdı.

Başkan Biden Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Yangınlarla ilgili olarak Los Angeles’a gelen ABD Başkanı Joe Biden, California Valisi Gavin Newsom ve yerel yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Biden, yangınların büyüklüğüne dikkat çekerek, “Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durum” dedi.

Yangınlar nedeniyle Başkan Biden, İtalya’ya yapacağı diplomatik gezisini iptal etti. Federal yönetim, yangınla mücadele için Kaliforniya’ya büyük destek sağlıyor. Kongre tarafından Aralık ayında onaylanan 100 milyar dolarlık afet yardımı paketi sayesinde, yangınla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Tahliye ve Destek Çalışmaları Sürüyor

Tahliye bölgelerinde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda geçici kamp kuruldu. California Valisi Gavin Newsom’un FEMA’dan (Federal Acil Durum Yönetim Ajansı) ek yardım talep ettiği bildirildi.

Orman Yönetimi ve Siyasi Çatışma

Yangınların ardından, federal orman yönetimi politikaları yeniden tartışmaya açıldı. Kongre üyeleri, yangın riskini azaltmak için orman inceltme çalışmalarını hızlandırmayı öneriyor. Ancak bu planlar, çevresel koruma politikaları nedeniyle tartışma konusu olmuş durumda.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: The Royal Pita Maha Ubud: Bali’nin büyüsünü keşfedin