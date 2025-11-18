Trump’tan 2026 Dünya Kupası uyarısı: Gerekirse maçları başka kentlere taşırız

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, güvenlik tartışmaları ABD gündemine taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles ve California ile ilgili güvenlik kaygılarının giderilmemesi halinde, turnuvanın bazı karşılaşmalarının ülke içindeki farklı kentlere aktarılabileceğini ifade etti. Oval Ofis’te FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı ABD’li yetkililerle birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, özellikle yerel yönetimlerin güvenlik konusunda gerekli adımları atmasının önemine dikkat çekti.

Trump’tan güvenlik vurgusu

Basın toplantısında yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, “Herhangi bir sorun çıkacağına dair işaretler görürsek, etkinliğin başka bir kente taşımasını isteyeceğim. Etkinliği düzenlemek isteyen birçok kent var.” ifadelerini kullandı. Trump, Los Angeles’ın planlanan maçlara ev sahipliği yapmasını arzu ettiğini ancak güvenliğin öncelikli kriter olduğunu belirtti.

Federal hükümet desteği mesajı

Trump, gerektiğinde hükümet desteğinin devreye alınabileceğini vurgulayarak, “Ulusal muhafızları veya onlara yardım etmek için gerekli olan herkesi göndermek isterim. En ufak bir sorun belirtisi bile varsa, sorun ortaya çıkmadan önce oraya gitmek istiyoruz. Infantino, FIFA ve orada olacak tüm harika insanlar için ortamı tamamen güvenli hale getirmek istiyoruz.” dedi.

“California’da bir sorun var”

Konuşmasının devamında eyaletteki genel güvenlik seviyesine değinen Trump, “California’da bir sorun var, suç oranı yüksek.” sözleriyle kaygılarını dile getirdi. Ayrıca bölgede yakın dönemde yaşanan büyük orman yangınlarının da dikkate alınması gerektiğini söyleyen Trump, valiler ve belediye başkanlarının bu güvenlik gerekliliklerine “uygun davranmak zorunda kalacaklarını” belirtti.

Dünya Kupası için “hayatta bir kez” değerlendirmesi

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ülke adına önemini vurgulayan Trump, turnuvayı “hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat” olarak nitelendirdi. 1994 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ABD, 32 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunu ağırlayacak.

