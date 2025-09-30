Anadolu Efes’ten Avrupa açılışı

Anadolu Efes’ten EuroLeague’e güzel başlangıç

Anadolu Efes, EuroLeague’de sezonun ilk maçında İsrail’den Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz ilk 5 dakikasını 16-11 önde geçtiği ilk periyodu 21-19 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe 7-0’lık seriyle başlayan Maccabi Tel Aviv 26-21 ile skor avantajını aldı. İsrail ekibi devreye ise 44-40 önde gitti. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Loyd’un sahneye girmesiyle Anadolu Efes, son 10 dakikaya 60-59 üstün girdi. Mavi-beyazlılar, karşılaşmadan da 85-78 galip ayrılırken EuroLeague’de bir sonraki maçını 3 Ekim’de bir başka İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile oynayacak. Bu sezon Avrupa dışından EuroLeague’e ilk kez katılan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi BC Dubai, Fenerbahçe Beko’nun eski Başantrenörü Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Sırbistan ekibi Partizan’ı 89-76 mağlup etti. Bir diğer sürpriz ise Barcelona’yı 103-87 yenen İsrail takımı Hapoel Tel Aviv’den geldi. EuroLeague’de yarın bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko, saat 20.45’te Fransa’dan Paris FC ile karşılaşacak.

85-78

ANADOLU EFES-MACCABİ TEL AVİV

SALON: Moraca / Karadağ

HAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)

1. PERİYOT: 21-19

2. PERİYOT: 19-25 (40-44)

3. PERİYOT: 20-15 (60-59)

4. PERİYOT: 25-19

ANADOLU EFES: Shane Larkin 14, Weller Babb 12, Cordinier 7, Ercan Osmani 12, Kai Jones 6, Papagiannis 2, Şehmus Hazer, Loyd 16, Smits 16

MACCABİ TEL AVİV: Hoard 15, J. Clark 7, Sorkin 15, Brissett 9, Tamir Blatt 6, Dowtin Jr. 8, Santos 6, Walker 3, Rayman, Dibartolomeo 4, Leaf 3, Trifunovic 2