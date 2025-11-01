Hikmet Çapanoğlu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Beşiktaş altyapısında görev yapan Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, Çapanoğlu’nun vefat haberinin derin bir üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Uzun yıllar Beşiktaş’a futbolcu ve teknik adam olarak hizmet veren Çapanoğlu’nun ölümü, siyah-beyazlı camiada büyük üzüntü yarattı.

Beşiktaş’tan Hikmet Çapanoğlu açıklama

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Beşiktaş, altyapıya uzun yıllar emek veren Çapanoğlu’nun kulüp tarihindeki yerini “saygı ve minnetle” anacağını belirtti.

Galatasaray’dan taziye mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş camiasına ve Çapanoğlu’nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, “Beşiktaş camiasına ve Hikmet Çapanoğlu’nun yakınlarına sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

