Real Madrid, Kylian Mbappe ile güldü

Real Madrid’de Arda Güler’den asist

Real Madrid ilk maçında Marsilya’yı 2-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi’nde bu kez Kazakistan’da Kairat’a konuk oldu. Hafta sonunda ezeli rakiplerinden Atletico Madrid’e 5-2 yenilerek İspanya Ligi’nde liderliği Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler 11’de forma giydi. 25. dakikada Mastantuono’nun kaleci Kalmurza tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Kylian Mbappe, Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. 52. dakikada kaleci Courtois’nın asistinde kendisinin ve Real Madrid’in ikinci golünü attı. 73’te Arda Güler’in asistinde Mbappe hat-trick yaptı. 83’te Camavinga durumu 4-0’a taşırken 90+3’te Brahim Diaz son noktayı koydu: 0-5. Aynı saatte oynanan diğer karşılaşmada ise Atalanta, Club Brugge karşısında 2-1 galip geldi.

0-5

KAİRAT-REAL MADRİD

STAT: Almaty Ortalyk Stadion

HAKEMLER: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti, Marco Di Bello (VAR) (İtalya)

GOLLER: Kylian Mbappe (Dk. 25 pen, 52 ve 73), Camavinga (Dk. 83), Brahim Diaz (Dk. 90+3)

SARI KARTLAR: Gromyko, Arad

KAİRAT ALMATY: Kalmurza – Tapalov (Dk. 64 Stojanev), Martinovich, Sorokin, Luis – Mrynsky, Kassabulat, Arad (Dk. 64 Baibek), Gromyko (Dk. 80 Zaria) – Jorginho (Dk. 64 Edmilson), Satpayev (Dk. 80 Ricardinho)

REAL MADRİD: Courtois – Raul, Huijsen, Alaba, Garcia – Ceballos, Tchouameni (Dk. 80 Camavinga) – Mastantuono (Dk. 70 Rodrygo), Arda Güler (Dk. 80 Bellingham), Vinicius Junior (Dk. 70 Brahim Diaz) – Mbappe (Dk. 80 Gonzalo)