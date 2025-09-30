ABD’den 120 İranlı sınır dışı ediliyor

ABD ile İran arasında diplomatik bağların kopuk olduğu bir dönemde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Nuşabadi, ABD’nin 120 İran vatandaşını sınır dışı etme sürecini başlattığını ve bu kişilerin önümüzdeki günlerde Katar üzerinden ülkeye döneceğini açıkladı. Washington ise bu kararın, Başkan Donald Trump’ın “ABD tarihindeki en büyük toplu sınır dışı operasyonunu başlatma” vaadinin bir parçası olduğunu vurguladı.

İran’dan ABD’ye tepki

Nuşabadi, sınır dışı edilenler arasında ABD’de yasal oturum iznine sahip olanların da bulunduğunu belirterek, “ABD hükümeti, İranlı göçmenlerin haklarını ve uluslararası hukuk kapsamındaki vatandaşlık haklarını gözetmelidir” dedi.

İlk aşamada 400 kişi

İran medyasına göre, sınır dışı edilen 120 kişinin ardından toplamda 400 İran vatandaşının ülkeden çıkarılması planlanıyor. Bu gelişme, ABD ile İran arasında resmi diplomatik ilişkiler bulunmamasına rağmen, Pakistan’daki İran Menfaatler Bürosu üzerinden yürütülen nadir işbirliği örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Trump yönetiminin kararlılığı

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Trump yönetimi, Başkan Trump’ın söz verdiği en büyük toplu sınır dışı operasyonunu hayata geçirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı. Jackson, bu kapsamda tüm imkânların kullanılacağını belirtti.

İnsan hakları tartışmaları

Sınır dışı kararları, uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisini de beraberinde getirdi. Eleştiriler, göçmenlerin gönderildikleri ülkelerde kötü muameleye ve risklere maruz kalabileceği yönünde yoğunlaşıyor. İran’ın insan hakları sicili, özellikle idam cezalarının artışı nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından da sert şekilde eleştiriliyor.

