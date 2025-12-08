Bahis soruşturmasında 29 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltındaki isimler arasında bulunan futbolcular Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Alassane Ndao ile Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak’ın da yer aldığı 29 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Dosyada bulunan 10 kişi ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye yönlendirildi.

Kimler sevk edildi?

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken, listedeki isimler arasında spor dünyasından tanınan birçok futbolcu ve yöneticinin bulunması dikkat çekti.

Savcılık sevk yazısında, Murat Sancak için “suç gelirlerinin aklanması”, diğer tüm şüpheliler için ise “maç sonuçlarını etkileme (6222 sayılı Kanun)” suçlamaları yer aldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimlerin tam listesi şöyle:

Ahmet Abdullah Çakmak,

Eren Karadağ,

Uğur Adem Gezer,

Emrah Çelik,

Yunus Emre Tekoğul,

Metehan Baltacı,

İzzet Furkan Malak,

Bartu Kaya,

Arda Türken,

Muhammed Furkan Özhan,

Yusuf Özdemir,

Murat Sancak,

Orkun Özdemir,

Kadir Kaan Yurdakul,

Faruk Can Genç,

Alassane Ndao,

Ensar Bilir,

Oktay Aydın,

Yücel Gürol,

Mert Hakan Yandaş,

Ersen Dikmen,

Kerem Yusuf Sirkeci,

Emircan Çiçek,

Ahmet Okatan,

Gürhan Sünmez,

Mehmet Emin Katipoğlu,

Volkan Erten,

Şahin Kaya,

Ümit Kaya.

Adli kontrol talebiyle sevk edilenler

Aynı dosyada yer alan 10 şüpheli için savcılık, tutuklama yerine adli kontrol talep etti. Bu kişilerin ifadeleri ve dosya kapsamındaki değerlendirmelerin ardından mahkemenin kararı bekleniyor.

