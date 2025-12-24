Garipoğlu’ndan skandal zinciri: Yeniköy’deki yalı, tekne ve gizlenen partiler

Kasım Garipoğlu’nun villasından çıkanlar dehşete düştü. Türkiye, haftalardır peş peşe gelen gözaltılar, tutuklamalar ve itiraflarla derinleşen uyuşturucu soruşturmasını konuşuyor. Sabah’ın görüntülediği Yeniköy’deki yalıda ortaya çıkanlar ise soruşturmanın yalnızca bir adli dosya değil, karanlık bir organizasyon ağına dönüştüğünü gösterdi. Ünlü isimlerin katıldığı öne sürülen partiler, özel olarak tasarlanan tekneler, silinen sosyal medya paylaşımları ve “Divine Circus” adı verilen gizemli yapı, dosyanın seyrini değiştirdi.

Yeniköy’deki yalıda dikkat çeken yazı: Divine Circus

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun Yeniköy’de kiraladığı yalı görüntülendi. Görüntülerde, yalının havuz zemininde kırmızı harflerle yazılmış “Divine Circus” ifadesi dikkat çekti. “Kutsal Kaos” ya da “İlahi Sirk” anlamına gelen bu ifadenin, yalıda düzenlenen partilere verilen isim olduğu belirlendi.

Partiler için tasarlanmış özel tekne

Yalının iskelesine demirli “Divine Circus” isimli ahşap teknenin, standart bir deniz aracı olmadığı ortaya çıktı. Teknenin parti organizasyonları için özel olarak tasarlandığı, içerisindeki koltukların bilinçli şekilde söküldüğü, ses sistemlerinin ise özel kurulum olduğu tespit edildi. Ulaşım amacı taşımayan bu yapının doğrudan organizasyon ve eğlence etkinlikleri için kullanıldığı öğrenildi.

2018’den bu yana süren organizasyonlar ve silinen paylaşımlar

2018 yılından bu yana yalının ev sahipliği yaptığı partilere ilişkin birçok ünlü ismin sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi. Ancak soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte “Divine Circus” etiketiyle yapılan paylaşımların tamamının silindiği, aynı isimli sosyal medya hesabının da gizliye alındığı görüldü. Hesabın açıklama bölümünde, “bizler ışık ve sesin yönlendirdiği toplantılarımızla dünyayı birbirine bağlayan, hayalperestlerden oluşan bir ekibiz” ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

Şirket perdesi ve “maskeleme” iddiası

Yalının yanındaki müştemilat adresi gösterilerek kurulan Divine Circus adlı şirketin, gerçekte yalıda düzenlenen partileri maskelemek amacıyla oluşturulduğu değerlendirildi. Şirketin kurucu ortakları arasında Kasım Garipoğlu’nun da yer aldığı, yapının finansal ve organizasyonel bir kalkan olarak kullanıldığı iddia edildi.

Şoförün itiraflarıyla deşifre olan düzen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, firari Kasım Garipoğlu’nun gözaltına alınan şoförü Ahmet Akçay’ın ifadeleri kritik rol oynadı. Yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu’nun şoförlüğünü yaptığını anlatan Akçay, yalıda yaklaşık 15 günde bir ya da ayda bir partiler düzenlendiğini, organizasyonların her seferinde aynı ekip tarafından yürütüldüğünü söyledi. Partilerin, üst katta oluşturulan yaklaşık 200 metrekarelik özel bir alanda gerçekleştirildiğini, katılımcılar dışında yalı çalışanlarının dahi içeri alınmadığını aktardı.

Ünlü isimler listede yer aldı

İfadelerle birlikte, soruşturmada şüpheli konumunda bulunan ve haklarında yakalama kararı olmasına rağmen ülkeye dönmeyen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Fatih Garipoğlu isimleri dosyada yer aldı. Ayrıca Defne Samyeli ve kızı Derin Talu’nun da bu partilere katıldığı yönünde beyanlar bulundu.

“Divine Circus”un anlamı ne?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, “Divine Circus” kavramının “kutsal kaos”, “hayat kutsal bir sirk” ve “kutsal curcuna” gibi anlamlarla, özgün ve cesur ruhların bir araya gelmesini sembolize ettiği öğrenildi. Partilere katılacak kişilerin önceden listeyle belirlendiği, gecenin sonunda yalıda kimsenin kalmasına izin verilmediği, tek bir odanın kilitlenerek sürecin tamamlandığı ifade edildi.

Yalıdan çıkanlar hayrete düşürdü

Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal uyuşturucu madde, üzerinde “Tribu Spirit” ibaresi bulunan ve uyuşturucu içerdiği değerlendirilen 51 kartuş kutu, 5 adet likit madde, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi. Ayrıca üzerlerinde yüzer dolar bulunan boş kâğıt desteleri de bulundu.

Tüm mal varlığına el konuldu

19 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Kasım Garipoğlu’nun suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu. Banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Kararın, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik maddeler kapsamında alındığı bildirildi.

