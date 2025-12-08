Uuyuşturucu baskını çatışmaya dönüştü: Bir polis şehit oldu

İstanbul Çekmeköy’de sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, içeriden açılan ateşle çatışmaya dönüştü. Aydınlar Mahallesi’ndeki bir adrese yapılan baskında Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren R.A. öldürülürken, Ç.A. ve C.A. isimli iki şüpheli sağ olarak yakalandı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği detaylı açıklama yaptı.

Ateş açıldı, çatışma çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adnan Kahveci Caddesi’ndeki adrese uyuşturucu arama amaçlı baskın düzenledi. Eve giren ekiplere içeriden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Özel Harekat polisi Emre Albayrak vurularak ağır yaralandı.

Bir saldırgan öldürüldü

Çatışma sırasında R.A. adlı şüpheli etkisiz hale getirildi. Operasyonda bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak ele geçirilerek gözaltına alındı.

Valilik: Polis memurumuz şehit oldu

İstanbul Valiliği, operasyonun sabah 07.30 sıralarında gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

