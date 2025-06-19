İBB soruşturmasında 4 isim serbest

İBB soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, ifadesi alınan şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etmedi.

Etkin pişmanlık sonrası tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılara “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltilmişti. Bu kapsamda tutuklanan isimlerden Ogün Soytekin (Adem Soytekin’in kardeşi), koruması Murat Erenler, ASOY İnşaat Genel Müdürü Bülent Yılmaz ve emlakçı Nezahat Kurt’un etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdiği öğrenildi. Sulh ceza hâkimliği, bu dört ismin adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

İBB soruşturmasında itiraflarla deşifre olan ağ

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin, rüşvet ağının işleyişine dair kapsamlı bilgiler verdiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce de MASAK raporlarıyla İBB ihalelerinden elde edilen rüşvetlerin İmamoğlu İnşaat’a aktarıldığı belgelenmişti. Aynı soruşturmada, Ekrem İmamoğlu’nun ‘kasası’ olarak anılan Adem Soytekin’in de 40 sayfalık bir ifade verdiği, yolsuzluk zincirini tüm detaylarıyla anlattığı belirtildi.

Şirketler ve servet artışı mercek altında

Adem Soytekin’in, Beylikdüzü Belediyesi döneminden itibaren hızla zenginleştiği, sıvacılıktan inşaat patronluğuna uzanan serüveninde kurduğu şirketler üzerinden büyük ihaleler aldığı ifade edildi. MASAK raporlarına göre, Soytekin’in şirket hesaplarına 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 1.25 milyar TL girdiği, bu tutarın farklı kişi ve şirketlere dağıtıldığı tespit edildi.

İddialar ağır: Taşınmazlar bedelsiz devredildi

Soruşturma dosyasında, Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanında bulunmadan önce İmamoğlu İnşaat’a ait 8 taşınmazın, bedelsiz şekilde Adem Soytekin’in şirketine devredildiği de yer aldı. Bu taşınmazların bir bölümünün daha sonra yine ücretsiz şekilde İmamoğlu’nun diğer kasası olarak tanımlanan Fatih Keleş’e devredildiği öne sürüldü.