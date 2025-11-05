Murat Ağırel: TFF’nin soruşturması derinleşiyor

Murat Ağırel: Zorbay Küçük’ün kendi açtığı hesap yok!

Türkiye’de bahis ve futbol arasındaki bağlantıları ilk gündeme getiren gazeteci olan Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yeni gelişmeleri paylaştı. Ağırel, X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deyim yerindeyse “kendi bahçesinde” geniş çaplı bir temizlik operasyonu başlattı.

Hakemlerle başlayan süreç, gözlemciler ve futbolcularla birlikte giderek genişliyor.

Edindiğim bilgilere göre federasyon bünyesinde 3.700 futbolcu hakkında bahis oynama iddiaları kapsamında inceleme yürütülüyor. İlk tespitlerde 500’ün üzerinde futbolcunun bahis oynadığı net şekilde tespit edildi.

Benzer şekilde, gözlemcilerle ilgili soruşturma da devam ediyor. Bu grupta da bazı isimlerle ilgili somut bulgulara ulaşıldığı ifade ediliyor.

TFF yönetimi kendi geleceğini umursamadan gelecek nesli kurtarmak, Türk Futbolunu temizlemek adına bu “bahis bataklığını” tamamen kurutmakta kararlı gözüküyor.

Bahis oynadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Savcılık talebi üzerine, yasal bahis platformları Nesine ve Misli, ilgili üyeliklerle bağlantılı teknik ve kullanıcı bilgilerini savcılığa iletti.

Edinilen bilgilere göre, şirketler yanıtlarında söz konusu hesapların Zorbay Küçük’ün kimlik bilgileriyle açıldığını ancak telefon ve banka bilgilerinin farklı kişiler adına kayıtlı olduğunu bildirdi. Ayrıca bu hesaplar üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığı, sadece sistemlerin tanımladığı “hoş geldin bonusları” ile sınırlı işlem gerçekleştirildiği ifade edildi.