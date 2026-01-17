BasketbolAmerikaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Harikasın Alperen Şengün

NBA'de Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u yenerken Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribauntla oynadı

NationalTurk NL17/01/2026
11 1 dakika okuma süresi
NBA'de Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u yenerken Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribauntla oynadı

Alperen Şengün şov yapıyor

NBA‘de Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves’u yıldızlarının öne çıkan performansıyla 110-105 ile geçti.

Toyota Center’da oynanan maçta Kevin Durant’ın 39 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün‘ün 25 sayı, 14 ribaunt, 3 asistlik performansı Rockets’a sezonun 24. galibiyetini getirdi.

Galatasaray’a taraftarından büyük tepki

Thunder karşısında üç sayılık atışlarda 5’te 0 yapan Durant, Timberwolves potasında 6 üç sayılık atışta isabet bularak sezonun en iyi performansını sergiledi.

Timberwolves’ta Julius Randle’ın 39 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kenardan gelen Naz Reid, 25 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers, Mobley’nin smacıyla kazandı

Philadelphia 76ers’ı 117-115 yenen Cleveland Cavaliers, rakibiyle deplasmanda oynadığı üst üste iki maçtan da galip ayrıldı.

Cavaliers’ta Jaylon Tyson 39 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Evan Mobley’nin bitime 4,8 saniye kala yaptığı smaç galibiyeti getirdi.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelen konuk takımda, Donovan Mitchell 13 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk katkı sağladı.

76ers’ta ise Joel Embiid 33 sayı, Tyrese Maxey ise 22 sayı, 9 asist, 5 top çalma performansı sergiledi. 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.

Alperen’den muhteşem asist – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL17/01/2026
11 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu