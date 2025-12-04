Alperen Şengün’den tarihi başarı

Alperen Şengün’den 28 sayı

NBA’de Toyota Center’da oynanan mücadelede Houston Rockets ile Sacramento Kings karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini Houston 28-26 önde kapatırken, ikinci çeyrekte 26-23 üstünlüğü yakalayan Sacramento devreyi 52-51 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte etkili oyun ortaya koyan Houston Rockets, 36-19’luk üstünlük sağlayarak son çeyreğe 87-71 önde girdi.

Son çeyrekte ipleri elden bırakmayan Houston, mücadeleyi 121-95 kazandı.

Alperen Şengün, karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aştı.

Ayrıca “double-double” yapan milli basketbolcumuz, maçta 10 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma ile oynadı.

Alperen Şengün, ayrıca LeBron James ve Giannis Antetokounmpo’nun ardından 5 bin sayı, 2 bin 500 ribaund ve bin asist barajına ulaşan en genç üçüncü oyuncu oldu.