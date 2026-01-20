Grönland halkı “Yeter” dedi

Bir dakikadan az

Donald Trump, “Grönland benim” diyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın son paylaştığı haritada Venezuela ile birlikte ülke topraklarında gösterdiği Grönland halkı ayağa kalktı.

Trump, birçok yeraltı zenginliğine sahip, Danimarka kontrolündeki adayı, avucunun içine almaya kararlı.

Başkan Trump’ın ABD’nin satın alma girişimini yinelemesinin ardından, binlerce kişi başkentte “Ülkemiz satılık değil” sloganları atarak gösteri düzenledi.

Bu protestonun, ülkenin tarihindeki en büyük gösteri olduğu bildiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Formu’na güneş gözlükleriyle çıktığı toplantıda Trump‘a şu sözlerle seslendi:

Avrupa bazen yavaş olabilir, ancak öngörülebilirdir ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanmaktadır.

Bazı kilit sektörlerde Çin’in Avrupa’ya daha fazla doğrudan yatırım yapmasına ihtiyacımız var.

ABD‘den gelen rekabet, Avrupa’yı boyunduruk altına almayı amaçlıyor; bu kabul edilemez.

