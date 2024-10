Seren Serengil siyasete giriyor!

Seren Serengil kararını açıklarken “Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim, aday olmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hayvan barınaklarındaki katliamlara karşı önce Gebze’de ardından Ümraniye’de kamuoyunun gündemine gelen Seren Serengil, siyasete girme mesajı verdi.

Seren Serengil siyasete girmek zorundayız

“Siyasete girmek zorundayız” diyen Serengil şunları söyledi:

“Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben arkadaşlarım gibi duymamazlıktan görmemezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim.

Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak bırakın her şeyi seven olarak şöhretim ne kadarsa bu kadar mı bu kadar mı… Ben ne politikacıyım ne siyasetle ilgileniyorum. Ha ama bu saatten sonra girecek miyim gireceğim. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis’ten bu yasayı çıkarttığı zaman he diye gülen insanlar var.”

Aday olmayı düşündüğünü söyleyen Serengil, “Eğer yani halk beni bir şekilde yani desteklerse onlar adına… Çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

