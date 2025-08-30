FutbolSpor

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi yeniden başladı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi Sergen Yalçın’ı getirdi. Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sergen Yalçın’ı oturttu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların efsane futbolcusu ve eski teknik direktörüyle 2026-2027 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, “Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

İlk dönemindeki başarılar

Beşiktaş’ın başında ikinci kez göreve başlayan Sergen Yalçın, ilk teknik direktörlük döneminde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Taraftarların sevgilisi olan Yalçın’ın dönüşü, camiada büyük heyecan yarattı.

