Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi yeniden başladı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sergen Yalçın’ı oturttu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların efsane futbolcusu ve eski teknik direktörüyle 2026-2027 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş’ta
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, “Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.” ifadeleri yer aldı.
İlk dönemindeki başarılar
Beşiktaş’ın başında ikinci kez göreve başlayan Sergen Yalçın, ilk teknik direktörlük döneminde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Taraftarların sevgilisi olan Yalçın’ın dönüşü, camiada büyük heyecan yarattı.