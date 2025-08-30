Dünya

Yunanistan’da halkın yüzde 12’si iki günde bir et veya sebze alamıyor

Yunanistan’da artan fiyatlar halkın hem gıda hem de sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırıyor. Eurostat raporuna göre nüfusun yüzde 22’si gerekli tıbbi tedaviye ulaşamıyor; muhalefet hükümeti sözlerini tutmamakla suçluyor.

Eurostat’ın yayımladığı son rapor, Yunanistan’da derinleşen ekonomik sıkıntıları gözler önüne serdi.
Eurostat’ın yayımladığı son rapor, Yunanistan’da derinleşen ekonomik sıkıntıları gözler önüne serdi. Halkın yaklaşık yüzde 12’si her iki günde bir et, balık veya sebze satın alamıyor. Elstat verileri ise hanelerin yüzde 35’inin yakın zamanda yiyecek temin edememe endişesi taşıdığını ortaya koyuyor.

Yunanistan’da gıda sorunu

Yunanistan‘da muhalefet, muhafazakâr hükümetin gıda fiyatlarını kontrol altına alma sözünü tutamadığını belirtiyor. Verilere göre, halkın yarısı bu yaz bir haftalık tatil bile yapamayacak durumda. Bu durum, ekonomik krizin yalnızca mutfak harcamalarıyla sınırlı kalmadığını, sosyal yaşamı da doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Sağlık hizmetlerine erişim

Eurostat raporu, halkın yüzde 22’sinin gerekli tıbbi tedaviye veya ilaçlara ulaşamadığını ortaya koydu. SYRIZA partisi, tarımsal anlamda zengin bir ülkede halkın sağlıklı gıdaya dahi erişememesini “trajik” olarak nitelendirdi ve hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

