Yunan basınında Fatih Terim dönemi: ‘ Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, Ivan Jovanovic’e nankörlük yapıldı’

Yunan basını Panathinaikos’un sahibi, armatör Yannis Alafouzos’un kimseye haber vermeden İstanbul’a gidip Fatih Terim ile anlaşmasında ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın büyük rol oynadığını yazdı.

Yunanistan’da spor gazetelerinin manşetlerinde, Panathinaikos’un başarılı Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic’in görevden alındığını basından öğrendiğine yönelik haberler vardı. Gazeteler, Alafouzos’u, “nankörlük” ve “saygısızlıkla” suçladı.

Yunanistan Süper Ligi’nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off’ta şampiyonluğu AEK’e kaptırmıştı. Panathinaikos bu sezon ise 15 maçta topladığı 34 puanla lider PAOK’un 1 puan gerisinde 2. sırada.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi’nde en son 2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştu.

Jovanovic’e Noel hediyesi nankörlük

Live Spor gazetesi, Terim’in göreve getirilmesiyle ilgili haberinde, “Alafouzos’un Panathinaikos’u ligin ilk sırasına çıkaran Jovanovic’e Noel hediyesi nankörlük” yorumunu yaptı.

Gazete, “Panathinaikos taraftarları adına” Jovanovic’ten özür diledi, Sırp teknik direktöre hitaben, “Sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Panathinaikos kaynayan bir kazana dönüşüyor’

Panathinaikos taraftarlarının, Jovanovic’i aniden görevden alan ve Terim’le anlaşan Alafouzos’a tepkilerinin sürdüğünü yazan gazetenin haberinde şu satırlar yer aldı:

“Panathinaikos kaynayan bir kazana dönüşüyor. Sırp teknik direktör kovulduğunu medyadan öğrendi. Taraftarlar ve oyuncular donakaldı.”

‘Alafouzos, Fatih Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı’

Fos Ton Spor gazetesi, haberinde, “Alafouzos, Jovanovic’i İstanbul Boğazı’nda boğuverdi ve Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı” ifadelerine yer verdi.

Gazeteye göre Panathinaikos’un Avrupa kupalarından elenmesi, Peristeri’ye yenilmesi ve başarısız transferler; Acun Ilıcalı’nın da girişimleri sonucu 70 yaşındaki “İmparator” lakaplı Terim’in göreve getirilmesinde rol oynadı.

Haberde ayrıca Yunanistan’da “Yeşiller” olarak nitelendirilen Panathinaikos taraftarlarının, Alafouzos’a öfkesinin arttığı, çok sevilen Jovanovic’in Yunanistan Milli Takımı’nın başına geçebileceği belirtildi.

A Spor ise haberinde şu ifadelere yer verdi: Acun Ilıcalı Alafouz birlikteliği futbol sahalarında devam edecek

“Fatih Terim’in yakın arkadaşı Acun Ilıcalı, Yunanistan’da, Alafouzos’un sahibi olduğu SKAİ TV kanalında yayımlanan “Mr Survivor” yarışmasıyla tanınıyor. Alafouzos ve Ilıcalı’nın birliktelikleri, futbol sahaların da devam edecek. Acun Ilıcalı, Yunanistan’ın Volos kulübünü satın almayı da düşünüyor.”

Gazete haberinde, Alafouzos’un, geçen yıl Yunanistan Kupası’nı kaldıran Jovanovic’i kucaklarken çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

‘Taraftarlar huzursuz, tepkiler büyüyor’

Siyasi gazetelerden Eleftheros Typos, “Panathinaikos‘tan büyük saygısızlık” başlıklı haberinde, “Alafouzos bombası, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ivan Jovanovic aniden aniden kapı dışına kondu” dedi ve ekledi:

“Fatih Terim’i aldılar. Taraftarlar huzursuz. Tepkiler büyüyor.”

Efimerida Syntakton gazetesi ise “Panathinaikos’ta Terim dönemi başlıyor” başlıklı haberinde, şu şifadelere yer verdi:

“Alafouzos, Jovanovic’i aniden bitirdi. Taraftarlar şok oldu.”

Gazete aynı zamanda Acun Ilıcalı’nın televizyon platformu olan EXXEN’in Yunan liginin haklarını satın almak istediğini de yazdı.

Kathimerini gazetesi Fatih Terim’i, “efsane Türk çalıştırıcı” olarak okurlarına takdim etti. Gazetenin haberinde Jovanovic’in Panathinaikos performansı da öne çıkarıldı ve Sırp teknik direktörün 2,5 yıllık kariyerinde taraftarın gözdesi haline geldiği, takımın son 10 yılda en iyi performansı onun döneminde gösterdiği kaydedildi.

To Vima gazetesi ise Terim’in transferinin yarattığı yankıyı öne çıkaran bir haberle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Fatih Terim transferinin Yunanca konuşulan sosyal medya kanallarında trendlere girdiğini yazdı.

Fatih Terim basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, özel uçakla gelen Fatih Terim Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina’ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Terim, ligin liderinden bir puan geride olan Panathinaikos’un uzun zamandır şampiyon olamadığına öğrendiğini “Ben de buraya Panathinaikos’u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos’un da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Fatih Terim: “Avrupa’ya hasret kalmışız.”

Yunanistan’da dört takım arasında süren bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Terim, “Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz ama Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa’ya hasret kalmışız. Dolayısıyla, hedefler çok açık” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ile sezona başladı.

Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlaması nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ile sezona başladı. İkinci ön eleme turunda Ukrayna ekiplerinden Dnipro ile eşleşen yeşil-beyazlılar, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandıktan sonra evinde de 2-2’lik beraberlik alarak adını bir üst tura yazdırdı.

Üçüncü ön eleme turunda ise Fransa devi Marsilya ile eşleşen Panathinaikos, Atina’da oynanan ilk maçtan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Marsilya’da oynanan rövanş mücadelesinde ise Panathinaikos 2-1 mağlup olsa da, seri penaltı atışları sonucunda galip gelerek play-off turuna yükseldi.

İlk maçta grubun favorisi Villarreal’i evinde 2-0’lık skorla mağlup ederek görkemli bir başlangıç yaptı.

Play-off turunda ise Portekiz’in yükselen değerlerinden Braga ile eşleşen Panathinaikos, 2-1 ve 1-0’lık skorlarla rakibine mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Villarreal, Rennes ve Maccabi Haifa ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, ilk maçta grubun favorisi Villarreal’i evinde 2-0’lık skorla mağlup ederek görkemli bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’ndaki ikinci maçında ise grubun zayıf ekibi Maccabi Haifa ile deplasmanda karşılaşan Panathinaikos, maçtan gol sesi çıkmayınca karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. İkinci maçın ardından düşüşe geçen yeşil-beyazlılar, grupta kalan 4 maçtan mağlubiyetle ayrılınca, grup sonuncusu olarak Avrupa defterini kapattı.

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