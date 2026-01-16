Real Madrid’de 3. Zidane dönemi yakın!

Real Madrid’de kaos ortamı

İspanyol devi Real Madrid, Süper Kupa’da Barcelona karşısında alınan 3-2’lik yenilgi sonrası teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son vermişti.

Eflatun-beyazlılar, takımın başına getirilen, altyapı hocası Alvaro Arbeloa ile çıktığı, Arda Güler‘in iki asist yaptığı, ilk maçta ise 2. Lig’den Albacete’ye 3-2 yenilerek İspanya Kupası’ndan da elendi.

Bunun üzerine başkan Florentino Perez, daha önce iki kez takımda görev yapan Zinedine Zidane’ı Madrid’e davet etti.

53 yaşındaki Fransız teknik adam, bu çağrıya olumlu yanıt vererek İspanya’ya gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, 2001-06 arasında formasını giydiği Beyaz-Şimşekleri 2016-18 ve 2019-21 arasında çalıştırmıştı.

Daha sonra hiçbir takımın teklifini kabul etmeyen Zinedine Zidane ile Real Madrid, iki İspanya Ligi, üç Şampiyonlar Ligi ve iki UEFA Süper Kupa kazanmıştı.

Real, 2014’te 10. kez Şampiyonlar Ligi’ni (La Decima kazandığında), Carlo Ancelotti teknik direktör, Zinedine Zidane yardımcısı takımı çalıştıran son iki hoca olan Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ise oyuncuydu.

Zinedine Zidane, Madrid’de – Video