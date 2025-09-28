İspanya’da yeni lider Barcelona

Barcelona geriden gelip kazandı

İspanya Ligi’nde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü Real Sociedad’ı 2-1 devirerek lider oldu. La Liga’da 7. hafta mücadelesinde 31. dakikada konuk Bask ekibi üstünlüğü yakaladı. Soldan Barrenetxea’nın yerden kaleye paralel pasını Odriozola ağlarla buluşturdu. 43. dakika skora eşitlik geldi. Marcus Rashford’ın kornerini Kounde kafayla filelere gönderdi. 59’da Lamine Yamal’ın ortasında Robert Lewandowski’nin kafası yan direğe çarpıp ağlara gitti: 2-1. Bu sonuçla 7. haftayı da yenilgisiz kapatan Barcelona 19 puanla, dün Atletico Madrid’e 5-2 yenilen Arda Güler’li Real Madrid‘in bir puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. İspanya Ligi’nde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Sevilla, Rayo Vallecano deplasmanında 1-0 kazanırken Elche de konuk ettiği Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti.

2-1

BARCELONA-REAL SOCİEDAD

STAT: Camp Nou

HAKEM: Hernandez Hernandez

GOLLER: Kounde (Dk. 43), Lewandowski (Dk. 59) / Odriozola / Dk. 31), Caleta Car

SARI KARTLAR: Jules Kounde / Zubeldia

BARCELONA: Szczesny – Kounde, Araujo, Christensen, Martin (Dk. 78 Eric Garcia) – Frenkie de Jong, Pedri (Dk. 90+5 Casado) – Bardghji (Dk. 58 Yamal) – Dro Fernandez (Dk. 46 Dani Olmo), Rashford (Dk. 78 Ferran Torres) – Lewandowski

REAL SOCİEDAD: Remiro – Odriozola (Dk. 57 Sergio Gomez), Zubeldia, Caleta Car, Munoz – Gorrotxategi – Guedes (Dk. 57 Kubo), Turrientes Imaz (Dk. 66 Carlos Soler), Tejada (Dk. 67 Brais Mendez), Barrenetxea (Dk. 81 Umar Sadiq) – Oyarzabal