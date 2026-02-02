Fenerbahçe, Kocaeli’de kazandı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 3 puanı aldı
Fenerbahçe’den jeneriklik gol
Trendyol Süper Lig’de geçen hafta kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan ve lider Galatasaray‘ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 2-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada öne geçti. Marco Asensio ceza sahası dışından sert şutuyla kaleci Gökhan Değirmenci’yi avladı.
75’te Dorgeles Nene skoru 2-0’a taşıdı.
Bu sonuçla Kanarya, 20 maçta 46 puana ulaşırken Kocaelispor, 20 maçta 24 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası C Grubu’nda 5 Şubat’ta Erzurumspor’u ağırlarken ligde 9 Şubat’ta Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.
0-2
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE
STAT: TURKA Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen, Abdullah Buğra Taşkınsoy (VAR)
GOLLER: Marco Asensio (Dk. 45+1), Dorgeles Nene (Dk. 75)
SARI KARTLAR: Rigoberto Rivas, Karol Linetty / Edson Alvarez, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci – Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel – Karol Linetty (Dk. 69 Joseph Nonge Boende), Show, Habib Keita (Dk. 85 Serdar Dursun) – Can Keleş (Dk. 69 Daniel Agyei), Bruno Petkovic, Rigoberto Rivas (Dk. 85 Muharrem Cinan)
FENERBAHÇE: Ederson – Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür – Matteo Guendouzi, Edson Alvarez (Dk. 60 İsmail Yüksek) – Marco Asensio (Dk. 88 Yiğit Efe Demir), Anderson Talisca (Dk. 72 Fred), Anthony Musaba (Dk. 61 Dorgeles Nene) – Youssef En Nesyri (Dk. 60 Kerem Aktürkoğlu)