Edin Dzeko’dan iki Türk’e asist

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Edin Dzeko, Schalke formasıyla Kenan Karaman ve Hasan Kuruçay’a asist yaptı

Edin Dzeko, Schalke’ye çabuk alıştı

Geçen sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıp Fiorentina’ya giden devre arasında da Alman 2. Ligi ekibi Schalke’ye transfer olan Edin Dzeko yıllara meydan okuyor.

17 Mart’ta 40 yaşında basacak Boşnak forvet, Schalke’nin deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmaya damgasını vurdu.

  1. dakikada Dzeko’nun asistinde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kenan Karaman topu ağlara gönderdi.

Dzeko’nun bu kez 29’daki asistinde bir diğer Türk futbolcu Hasan Kuruçay farkı ikiye yükseltti.

Ev sahibinin tek golü ise 55’te David Zec’ten geldi.

Dzeko böylece Schalke’de 4 maçta sadece 230 dakikada 3 gol, 2 asiste ulaştı.

Bu sonuçla Schalke, 22. haftayı Darmstadt’ın bir puan önünde lider tamamladı.

Dzeko’dan Kenan Karaman’a servis – Video

