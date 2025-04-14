Xi Jinping’den ticaret savaşı mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2024’ün ilk yurt dışı ziyaretini Vietnam, Malezya ve Kamboçya’yı kapsayan bir turla başlattı. Ziyaretin ilk durağı olan Hanoi’de temaslarda bulunan Xi, Vietnam’ın önde gelen gazetesi Nhan Dan’da yayımlanan bir makalesinde dikkat çeken mesajlar verdi.

Xi Jinping, Güneydoğu Asya turuna Vietnam’la başladı

Xi, “Çok taraflı ticaret sistemini, küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve açık bir uluslararası iş birliği ortamını kararlılıkla korumalıyız” ifadelerini kullandı. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, Xi ayrıca, “Ticaret savaşı kazandırmaz, korunmacılık ise bir çıkmazdır” diyerek Washington yönetimini üstü kapalı eleştirdi.

Trump’ın tarifelerine karşı denge hamlesi

France 24 ve AFP’nin aktardığına göre, Xi’nin bu ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve daha sonra büyük ölçüde geri adım attığı yüksek tarifelere karşı Çin’in bölgesel ticari ilişkilerini güçlendirme çabası olarak yorumlandı. ABD’nin Çin’e uyguladığı ağır vergiler, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu.

Bambu diplomasisi: Çin-Vietnam ilişkilerinde denge arayışı

Xi’nin ziyaret ettiği Vietnam, 2024’te Çin’den 161,9 milyar dolarlık ithalatla Güneydoğu Asya’daki en büyük alıcı konumundaydı. Her iki ülke de komünist yönetim altında ve aralarında “kapsamlı stratejik ortaklık” bulunuyor. Ancak Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik tartışmaları ilişkilerde zaman zaman tansiyonu yükseltiyor.

Xi, bu gerilimle ilgili olarak söyleşisinde, “Farklılıkları düzgün şekilde yönetmeli, bölge barışını ve istikrarını korumalıyız. Danışma ve müzakere yoluyla deniz meselelerini çözme kapasitesine sahibiz” açıklamasında bulundu.

Malezya ve Kamboçya sırada

Xi Jinping’in turu, salı günü Malezya ile devam edecek. Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, ziyaretin “Çin ile daha iyi ticari ilişkiler kurma çabasının parçası” olduğunu belirtti.

Perşembe günü ise Xi, Çin’in bölgede en sadık müttefiklerinden biri olan Kamboçya’ya geçecek. Pekin’in son yıllarda ekonomik ve stratejik etkisini artırdığı Kamboçya’daki ziyaretin, ikili iş birliğini daha da ileriye taşıması bekleniyor.