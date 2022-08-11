Muharrem İnce: ‘Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır’

Merdan Yanardağ’ın CHP ve İYİ Parti’den para aldığını ifade eden Muharrem İnce, “Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık… Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Denizli’de yaptığı konuşmada “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.” açıklamasında bulundu.

Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a yüklenen İnce, “Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine ‘gazeteci’ diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki ‘Muharrem İnce’yi bu sistem buruşturup attı.’ Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru.” dedi.

“MERDAN YANARDAĞ SEN MANGIRSIN MANGIR”

Eline 200 lira alan İnce, ” Bakın bu 200 lira. Bu 2018’deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın” dedi.