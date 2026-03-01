Keny Arroyo: “Yeniden gülümsemeye başladım.”

Keny Arroyo Brezilya’da futbol anlamında yeniden doğuş yaşıyor ve Ekvador ile 2026 Dünya Kupası’nda oynamayı yeniden hayal ediyor.

Brezilya sahalarında Keny Arroyo yeni bir nefes ve ilham buldu. Belo Horizonte ekibi Cruzeiro’ya geldiğinden beri burada takımın öne çıkan isimlerinden biri Türkiye’de Beşiktaş’ta geçirdiği kısa ve çalkantılı dönemi geride bıraktı.

Aralık ayında “Cheché”, doğduğu şehir Guayaquil’e dönerek enerjisini tazeledi ve ailesiyle Noel ile yılbaşı tatillerini kutladı.

Keny Arroyo Expreso’ya verdiği röportajda; Brezilya futboluna hızlı uyumunu, Belo Horizonte’de gördüğü sahiplenici ortamı, ligin neşe ve rekabet düzeyinin kendisine özgüvenini nasıl geri verdiğini anlattı.

Ayrıca Avrupa deneyimini, Türkiye’deki dönemi boyunca yaşadığı zorlukları, onu güçlendiren dersleri ve yeniden Ekvador formasını giyip 2026 Dünya Kupası’nda yer alma hayalini açıkça değerlendirdi.

Ginno Zambrano “Cruzeiro’ya hızlı adapte oldun ve öne çıktın.”

Öncelikle Cruzeiro’ya gelebildiğim için Tanrı’ya şükrediyorum. İşlerin iyi gittiği, mutlu olduğum bir takım. Taraftar, teknik ekip ve takım arkadaşlarım beni sanki daha önce tanıyorlarmış gibi çok iyi karşıladı; bu da uyum sağlamama çok yardımcı oldu.

Ginno Zambrano “Neden yeniden Güney Amerika’ya döndün?”

Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir ülke. Çok güçlü bir lig; oradan Neymar ve Ronaldinho gibi idolüm olan pek çok yıldız çıktı. Avrupa’ya geri dönmeden önce hazırlanmak için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çalım futbolu benim stilimle çok uyumlu.

Ginno Zambrano “Özellikle sana el uzatan bir oyuncu oldu mu?”

Birini söylemem gerekirse hepsini söylemem gerekir (gülüyor). Gabigol gibi (yakın zamanda Santos’a transfer oldu), Kaio Jorge ve Matheus Pereira gibi tecrübeli isimlerden daha gençlere kadar herkes bana aileden biri gibi hissettirdi. Ayrıca Brezilyalıların takımda olmamdan dolayı yaydığı o neşeyi ve coşkuyu hissettim.

Ginno Zambrano “Bu mutluluk bulaşıyor mu?”

Keny Arroyo: Elbette. Bulaşıyor ve oynamaya çok yardımcı oluyor; sanki seni serbest bırakıyor. Sadece onları mutlu antrenman yaparken görmek bile sana samba yapma isteği veriyor; Brezilya’ya ayak basınca bedenin kendiliğinden sambanın ritmine giriyor (gülüyor). Sanırım bu yüzden sahada bu kadar rahat oynuyorlar.

Ginno Zambrano “Hücumda Luis Sinisterra, Kaio Jorge, Matheus Pereira ve Carlos Eduardo gibi isimlerle ciddi rekabet var.”

Keny Arroyo: Hepsi harika oyuncular ama rekabet sağlıklı. İyi bir takım arkadaşlığı var ve en önemlisi takımın hedefi. Teknik adam ihtiyaç duyduğunda katkı vermek için her antrenmanda birbirimize yardımcı oluyor, iyi hazırlanıyoruz; kimse bir diğerinin önüne geçmek için parlamaya çalışmıyor.

Ginno Zambrano “Dil konusunda sorun yaşadın mı?”

Keny Arroyo: Biraz. Neyse ki birkaç takım arkadaşım İspanyolca konuşuyordu. Ayrıca kaptan William ilk günlerde her şeyi bana çeviriyordu. Şimdi Portekizceyi daha iyi anlıyorum ve konuşuyorum; özellikle sahada daha iyi iletişim kurabilmek için.

Ginno Zambrano “Yemekler nasıl?”

Keny Arroyo: Epey değişiyor; özellikle hiçbir yerde encebollado ve encocado yok. Brezilya yemekleri çok iyi ama Ekvador lezzetlerini geçmiyor.

“Canın çekince yemek yapıyor musun?”

Keny Arroyo: Evet. Füme domuz etinden ya da guanta’dan güzel bir encocado yapmayı öğrendim; şükür açlıktan ölmüyorum (gülüyor).

Ginno Zambrano “Oynarken sana özgürlük veriyorlar mı?”

Keny Arroyo: Kulüpte yeteneklerimi biliyorlar ve hücumun her pozisyonunda oynayabileceğimi biliyorlar. Kariyerimde daha çok sağ kanatta oynadım ama Brezilya’da 9 numara ve sol kanat olarak da oynadım. Nerede ihtiyaç olursa elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım.

Ginno Zambrano “Brezilya’da uzun süre kalmayı düşünür müsün?”

Keny Arroyo: Çok mutluyum ve beni karşılama şekillerine minnettarım. Ama bu yıl daha da çok çalışacağım; çünkü Ekvador’la 2026 Dünya Kupası’na gitmek istiyorum, bu benim hayalim. Ayrıca Avrupa’ya geri dönmek istiyorum.

Ginno Zambrano “Avrupa’da ilk deneyimini yaşadın. Beşiktaş’ta neden tutunamadın?”

Keny Arroyo: Altı aylık bir adımdı; pişman değilim ama bir şekilde isim koymam gerekirse, bence kötü bir adımdı. Tanrı’ya şükür Cruzeiro ortaya çıktı; her şeyi değiştirebildim ve şimdi her şey çok iyi.

Ginno Zambrano “Teknik direktör Gunnar Solskjær ile iyi ilişki olmadı mı?”

Keny Arroyo: Oyuncunun işi sahada performans göstermektir ama bana fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; o da çıkıp benim disiplinsiz olduğumu söyledi ama öyle değildi. Yine de olumlu şeyler aldım: Avrupa temasını (sertliğini) tanıdım, goller atabildim ve aileme daha iyi bir hayat sunabildim.

Ginno Zambrano “Avrupa futbolu mu Brezilya futbolu mu?”

Keny Arroyo: Avrupa’ya gitmek her oyuncunun hayalidir; ama Brezilya futbolunun biraz daha güçlü olduğunu hissediyorum çünkü daha çok maç oynanıyor ve çok rekabet var. Flamengo, Palmeiras, Botafogo gibi çok güçlü takımlar var. Brezilya’da gevşeyemezsin; çünkü fark yersin, acımazlar.

Ginno Zambrano “Bu form durumuyla Dünya Kupası’nda kendini görüyor musun?”

Keny Arroyo. Milli takıma dönmeyi çok istiyorum. Çok çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğim; çünkü Dünya Kupası geliyor ve her oyuncunun hayali ülkesini bu turnuvada temsil etmektir.

Ginno Zambrano “En son Ekvador–Şili maçına çağrılmıştın. Neden sonra çağrılmadın?”

Keny Arroyo: Hiçbir fikrim yok. Hocamız Sebastián Beccacece ile her şey iyi; beni aradı ve çalışmaya devam etmemi, Milli Takım kapılarının açık olduğunu söyledi. Ayrıca Beşiktaş teknik direktörünün söylediklerinin etkisi olduğunu da anlıyorum; bu yüzden Beccacece beni aradı ve durumu ona açıkladım.

Ginno Zambrano “Bu açıklamalar milli takımda sana zarar verdi mi?”

Keny Arroyo: Bence evet. Ayrıca şunu da anladım: O dönemde iyi bir süreçte değildim çünkü sürekliliğim yoktu; hayal kırıklığı içindeydim ve ağlıyordum. Ama şimdi Cruzeiro’da yeniden gülümsedim ve Dünya Kupası hayalini yeniden kuruyorum.

Ginno Zambrano “Milli takım ile hâlâ irtibatın var mı?”

Keny Arroyo: Evet. Cruzeiro’ya imza atmadan önce onlarla konuştum. Şimdi ne olacağını göreceğiz; beni yeniden çağırırlarsa en büyük heyecan ve istekle giderim, ülkemi en yukarıda temsil etmek isterim. Son çağrılarda Cruzeiro’ya milli takım “blokajı” (milli takıma çağrılabilir oyuncu rezervasyonu) geldi; bu da beni Milli Takım radarında olduklarını düşündürüyor.

Ginno Zambrano “Willian Pacho, Piero Hincapié ve Moisés Caicedo ile milli takımın içi nasıl?”

Keny Arroyo: : Onlar liderler. Şu an dünyanın en iyileri olsalar bile alçakgönüllülüklerini ve saygılarını hiç kaybetmediler. Herkese eşit davranıyorlar. İçeride çok neşeliler; müzik açıyorlar, hatta dans etmeye davet ediyorlar (gülüyorlar). Çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar.

Ginno Zambrano “Bu Dünya Kupası’nda tarih yazabilir mi milli takım?”

Keny Arroyo: Ekvador şampiyonluk için mücadele edebilir. Her büyük güce karşı rekabet edebilecek güçlü bir milli takımız. Neredeyse hepimiz uluslararası futbolun içindeyiz; büyük liglerde ve yüksek seviyede oynuyoruz. Pacho, Hincapié, Caicedo, Enner Valencia ve Gonzalo Plata ile çok iyi bir takımız.

Expreso/ Ginno Zambrano