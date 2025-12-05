İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz

Dünya Kupası’nda rakiplerimiz farklı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde, 11 Haziran 2026 – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinin kura çekimi bugün yapıldı.

ABD’nin başkenti Washington, D.C.’deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi töreni TSİ 20.00’de başladı.

Törende Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil edecek.

Çekilen kura çekiminde A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalinde Romanya, finalde ise Kosova-Slovakya galibini elemesi durumunda Dünya Kupası finallerinde D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa play-off D (Çekya – İrlanda / Danimarka – Kuzey Makedonya)

B Grubu: Kanada, Avrupa play-off A (Galler – Bosna Hersek / İtalya – Kuzey İrlanda), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa play-off C (Slovakya – Kosova / Türkiye – Romanya)

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa play-off B (Ukrayna – İsveç / Polonya – Arnavutluk), Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama