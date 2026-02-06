Kocaelispor-Beşiktaş maçından acı haber

Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkunç kaza

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasının 38. dakikasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda korkunç bir olay meydana geldi.

Maraton Doğu Üst tribününden alt bloğa geçmeye çalışan 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten tribün boşluğuna düştü.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genç taraftar, hastaneye kaldırıldı. 3 kez kalbi duran Harda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen Harda’nın üzücü haberini alan Kocaelisporlular ve Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler maçı bırakıp hemen hastaneye koştu.

Genç taraftarın naaşı, özel hastaneden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Maçtan sonra taraftarın düştüğü bilgisini alan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve teknik direktör Selçuk İnan da takımın tesislere ulaşmasının ardından hastaneye giderek taraftarını yalnız bırakmadı.

Kulüp başkanı Recep Durul’un hastanede taraftara başsağlığı diledikten sonra konuyu Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’a ilettiği, bloklar ve tribünler arası geçişi engelleyecek ilave önlemler alınmasını istediği öğrenildi. Diğer yandan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün gerekli inceleme yapacağı ve ardından ciddi tedbirler uygulanacağı ifade edildi.

Harda Kaçmaz tüm futbol camiasını yasa boğdu – Video