Juventus darmadağın oldu

Juventus bunu beklemiyordu
İtalya Kupası çeyrek finalinde futbolseverlerin nefesini kesen eşleşmede sürpriz bir sonuç imza atıldı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus, sahadan silindi
Atalanta, sahasında konuk ettiği dünya devini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, favori olarak çıktığı maçta Bergamo deplasmanında adeta sahada silindi.
Mücadeleye baskılı başlayan Atalanta, aradığı golü 27. dakikada buldu.
Yıldız golcü Gianluca Scamacca, penaltı noktasından hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın ikinci yarısında da vites düşürmeyen ev sahibi, 77. dakikada Kamaldeen Sulemana ve 85. dakikada Mario Pasalic’in golleriyle farka gitti.
Maçın genelinde topla oynama oranlarında Torino ekibinin üstünlüğü göze çarpsa da, skora giden taraf verimliliğiyle Atalanta oldu.
Juve’de milli futbolcumuz Kenan Yıldız yedek kulübesinde oturdu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile ilk maçı 17 Şubat’ta İstanbul’da oynayacak.