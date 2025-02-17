Galatasaray, Rize deplasmanında kazandı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle namağlup serisini sürdürürken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı da korudu.

Galatasaray İlk Yarıda Etkisiz Performans

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, beklenenden uzak bir performans sergiledi. Hücumda pozisyon üretmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, ilk 45 dakikada kaleye isabetli şut çekemedi. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise bulduğu fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı golsüz sona erdi.

Osimhen Golleriyle Galibiyeti Getirdi

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in kafa golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Çaykur Rizespor, 54. dakikada Ali Sowe’un golüyle skora dengeyi getirdi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir kez daha Osimhen’in kafa vuruşuyla golü bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Derbisi Öncesi Önemli Üç Puan

Bu galibiyetle ligdeki 23. maçında 20. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 63’e yükseltti. Gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, kritik derbiye 6 puanlık avantajla çıkacak.

Namağlup Seri Devam Ediyor

Okan Buruk’un öğrencileri, bu galibiyetle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında almıştı.

Osimhen’den Kritik Katkı

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ligdeki gol sayısını 14’e yükseltti. UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 golü bulunan yıldız futbolcu, toplamda 19 kez fileleri havalandırdı. Son haftalarda penaltı golleriyle skora katkı veren Osimhen, bu maçta akan oyunda iki kafa golü atarak takımına zaferi getirdi.

Okan Buruk’tan Devre Arası Hamlesi

Teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından devre arasında iki değişiklik yaparak Roland Sallai ve Eren Elmalı’yı sahaya sürdü. Bu hamleyle savunmayı dörtlüye çeviren Buruk, ikinci yarıda takımının daha etkili olmasını sağladı.

