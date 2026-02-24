Mustafa Sandal’ın kayınpederine şok!

Mustafa Sandal’ın kayınpederine tefecilik suçlaması

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın kayınpederi, borsanın tanınmış isimlerinden Cihan Sütşurup hakkında yürütülen tefecilik soruşturmasında savcılık önemli kararlar aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cihan Sütşurup’un tüm malvarlığına tedbir konuldu. Kararın; taşınmazlar, banka hesapları ve yatırım araçlarını kapsadığı belirtildi.

Dosyada yer alan bir diğer başlık ise daha önce kamuoyuna yansıyan ihbar süreci.

Ünlü bir kripto para borsasının, Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup hakkında “terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi” kapsamında bildirimde bulunduğu; ilgili hesabın ihbar öncesinde askıya alındığı ve sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) aktarıldığı ifade edilmişti.

Kripto platformunun değerlendirmesinde, hesapta bulunan tutarların Cihan Sütşurup’un Sermaye Piyasası Kurulu yatırımlarıyla bağlantılı olabileceğine yönelik şüphelerin iletildiği ve o derece geliri olmaması finansal hareketlerin dikkat şüpheli olduğu iddia edildi.

