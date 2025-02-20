Gizem çözüldü: İstanbul’da görülen pembe bulutların sebebi belli oldu

İstanbul‘da gece saatlerinde gökyüzünü kaplayan pembe bulutlar vatandaşların ilgisini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, İstanbul semalarında kartpostallık manzaralar oluşturdu. Peki, pembe bulutlar nasıl oluştu? Doğa olayı mı yoksa yapay bir ışık kaynağı mı? İşte detaylar…

İstanbul’da pembe bulutlar neden oluştu?

İstanbul‘da özellikle Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde beliren pembe bulut kümeleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu sıra dışı atmosfer, birçok kişinin dikkatini çekti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda pembe bulutların, bir doğa olayı olmadığı ortaya çıktı.

Bu görsel şölenin sebebi, Galatasaray’ın Rams Park Stadı’nda oynanan AZ Alkmaar maçı öncesi yapılan zemin ısıtma çalışmaları sırasında kullanılan güçlü LED ışıklandırmalardı. Sarı-kırmızı renklerdeki ışıkların bulutlara yansıması, İstanbul semalarında pembe tonların oluşmasına neden oldu.

İstanbul’daki pembe bulutların sebebi bilimsel olarak açıklandı

Atmosferde oluşan bulutların rengi, genellikle gün ışığının açısına ve içerdikleri su veya buz kristallerinin yoğunluğuna göre değişir. Ancak İstanbul’da görülen pembe bulutlar, tamamen yapay ışık kaynaklarının bulutlara yansımasıyla oluştu.

Bu tür renkli bulut oluşumları nasıl meydana gelir?

Şehir ışıklarının etkisi: Özellikle büyük şehirlerde güçlü spot ışıkları, stadyum ve konser alanlarındaki aydınlatmalar, yoğun bulut örtüsüne çarparak gökyüzünde renkli yansımalar oluşturabilir.

Yoğun bulut tabakası: İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası, bulutlar alçakta konumlandı ve ışığı daha fazla yansıtarak etkisini artırdı.

LED ışıklarının renk etkisi: Galatasaray Stadyumu’ndaki güçlü LED ışıklarının kızıl tonları, bulutlarda pembe ve kırmızı renklerin baskın hale gelmesine sebep oldu.

Bu tür ışık yansımaları özellikle kış aylarında ve sisli havalarda daha belirgin hale gelir. Işık kirliliği, atmosferde ilginç görsel efektler yaratabilir ve bazen doğa olaylarıyla karıştırılabilir.

Pembe bulutlar doğal mı, yapay mı?

İstanbul’da görülen pembe bulutlar tamamen yapay bir fenomen olup, doğanın doğal süreçleriyle ilgili değildir. Bu tür bulut yansımaları, özellikle büyük şehirlerde sık sık görülebilir ve genellikle LED ışıkların gökyüzüne yansımasıyla oluşur.

Özellikle stadyumlar, büyük reklam panoları ve konser alanları gibi yüksek güçlü aydınlatmaların olduğu bölgelerde, gece saatlerinde bulutların farklı renklere bürünmesi mümkündür. İstanbul’daki pembe bulut olayı da Galatasaray Stadyumu’ndaki zemin ısıtma ışıklarının bulut tabakasına yansımasıyla meydana gelmiştir.

National Türk öneriyor: Venedik Karnavalı 2025: Casanova’nın Ruhu Geri Döndü!