Bomba iddia! Mourinho konuşmamak için para mı aldı?

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho’nun ayrılık sürecine dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Mourinho’ya susması için ekstra ödeme yapıldığını belirterek, kulübün şeffaflık söylemlerini eleştirdi.

Ferudun Niğdelioğlu: Mourinho para aldı

Niğdelioğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, “Fenerbahçe, Jose Mourinho ile konuşmaması için anlaştı. 25-30 milyon Euro civarında para aldı… Sonra da ‘halka açık şirketiz’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Mourinho dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, 2024-2025 sezonunda göreve başlayan Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıya emekleri için teşekkür ederken, Mourinho yaklaşık 15 ay süren görevinde Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda beklenen başarıyı elde edemedi.

Avrupa hayal kırıklığı

Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Rangers karşısında elenerek taraftarını üzdü. Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde ise Benfica’ya boyun eğen sarı-lacivertliler, Mourinho’nun kariyerinde sıkça görülen ikinci sezon çıkışını yakalayamadı.

62 maçta 37 galibiyet

Mourinho, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Portekizli teknik adam döneminde sarı-lacivertliler 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.