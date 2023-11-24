Nevzat Dindar Murat Ağırel’i Tehdit Etti!

Son dönemde futbolda yaşanan çarpık ilişkileri irdeleyen Murat Ağırel Nevzat Dindar tarafından tehdit edildi.

YouTube’da bir kanalda yayın yapan Nevzat Dindar Murat Ağırel hakkında şunları söyledi:

“Murat Ağırel ayağını denk al, açık söylüyorum! Gazetecilik yap, zaten bu yönünü kimse eleştiremez. Ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içerisine çekme çaban yakışıksız. Yani Cumhuriyet’i kullanman da kabul edilir değil.”

Dindar ile program yapan ismini bilmediğimiz, merak da etmediğim şahıs ise tehdidi ölüm tehdidi boyutuna taşıyarak şu ifadeleri kullandı;

“Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray’ın cenazesine diye gidersiniz, bir bakmışsınız Galatasaray sizin selanızı okutur.”

Murat Ağırel ise tehdit mesajları içeren yayını alıntılayarak şunları kaydetti:

“Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım,anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan.Elinizden geleni ardınıza koymayın.Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var.”

Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım,anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit… pic.twitter.com/WrWhQJrYWr — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 23, 2023

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

