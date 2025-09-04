Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katili aynı karede

İstanbul dün akşam saatlerinde Türkiye’yi sarsan bir cinayet haberiyle gündeme geldi. Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), Çekmeköy’de bir restoranda husumetlisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Kayhan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Gül, suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Savcısı Ercan ile Mustafa Can Gül arasında husumet mi vardı?

Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, saldırgan Mustafa Can Gül’ün yaklaşık iki yıl önce saldırının gerçekleştiği işletmede garson olarak çalıştığı öğrenildi. O dönemde müşteri olarak restorana gelen Savcı Kayhan ile arasında tartışma yaşandığı ve bu tartışmanın husumete dönüştüğü belirlendi.

Saldırının ayrıntıları

Aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren Gül’ün, dün akşam restorana gelerek Kayhan’a saldırdığı tespit edildi. Gül’ün Kayhan’ı boğazından bıçakladığı, ağır yaralanan Kayhan’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın, bir jandarma karakolunun hemen yanında bulunan restoranda yaşanması dikkat çekti.

Sabıka kaydı ortaya çıktı

Mustafa Can Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 2024 Kasım ayı ile 2025 Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı belirlendi.

Şok eden fotoğraf

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın, katili Mustafa Can Gül ile 2023 yılı Haziran ayında aynı karede olduğu bir fotoğrafın ortaya çıkması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

