Murat Ağırel operasyonu duyurdu

Murat Ağırel’den peş peşe şok bilgiler

Dün Merkez Hakem Kurulu ile verdiği bilgilerle kamuoyunu sarsan gazeteci Murat Ağırel, bugün de yasa dışı bahisle ilgili bir haberi duyurdu. Ağırel sosyal medya hesabından, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, liderliğini Derkan Başer’in yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı” bilgisini paylaştı.

Derkan Başer, Galip Öztürk’le ortak!

Murat Ağırel, bahis baronu Derkan Başer’in çocuklarının yakın zamanda Galatasaray maçında seremoniye çıktığı bilgisini verdi. Derkan Başer’in Gürcistan’da firari olan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’le de iş ortağı olduğu belirtiliyor. Murat Ağırel daha önce, “Engin Polat ve Dilan Polat çifti yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’in kara parasını aklıyordu” iddiasında da bulunmuştu.