Nicolo Zaniolo gitti!

Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo’da şart

Galatasaray, Avrupa’nın son transfer gününde Nicolo Zaniolo’yu gönderdi. Yapılan anlaşmaya göre İtalyan kulübü Udinese, Galatasaray‘a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Serie A temsilcisi, Zaniolo’nun bonservisini ise 5 milyon Euro artı sonraki satıştan pay ya da 10 milyon Euro direkt olarak alacak. Galatasaray, Roma’dan 8 Şubat 2023’te transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcuyu önce İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, 2024’te sezonun başında Atalanta’ya ardından Fiorentina’ya kiralamıştı.