Süper Lig’de kalan maçlar! Zirve karıştı

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Ankaragücü’nü deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı.

Lider Beşiktaş 81 puanda kalırken Fenerbahçe 79, Galatasaray ise 78 puana yükseldi. 3 takımın son 2 haftada oynayacağı maçlar ve puan durumu ise şöyle:

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Karagümrük

Göztepe (D)

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Sivasspor

Kayserispor (D)

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Denizlispor (D)

Malatyaspor