Spor

Süper Lig’de kalan maçlar! Zirve karıştı

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 devirdi. Bu sonuçların ardından kalan 2 hafta öncesi zirve hesapları da yeniden başladı

Hakan fotoğrafı Hakan11 saat önce
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Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Ankaragücü’nü deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı.

Lider Beşiktaş 81 puanda kalırken Fenerbahçe 79, Galatasaray ise 78 puana yükseldi. 3 takımın son 2 haftada oynayacağı maçlar ve puan durumu ise şöyle:

 

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI
Karagümrük
Göztepe (D)

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor
Kayserispor (D)

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
Denizlispor (D)
Malatyaspor

Hakan fotoğrafı Hakan11 saat önce
0 440 Bir dakikadan az

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