Spor
Süper Lig’de kalan maçlar! Zirve karıştı
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 devirdi. Bu sonuçların ardından kalan 2 hafta öncesi zirve hesapları da yeniden başladı
Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Ankaragücü’nü deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı.
Lider Beşiktaş 81 puanda kalırken Fenerbahçe 79, Galatasaray ise 78 puana yükseldi. 3 takımın son 2 haftada oynayacağı maçlar ve puan durumu ise şöyle:
BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI
Karagümrük
Göztepe (D)
FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor
Kayserispor (D)
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
Denizlispor (D)
Malatyaspor